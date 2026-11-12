원주시에 유제품 제조공장 둥지…프롬, 생산시설·인력 통째 이전

유제품 전문기업 ㈜프롬이 경기도 고양시의 기존 생산 거점과 고용 인력을 강원 원주시 문막반계일반산업단지로 이전한다.

원주시는 12일 원주시청에서 강원특별자치도, 프롬과 문막반계일반산업단지 내 유제품 제조공장 이전을 위한 투자협약을 맺었다.

▲문막반계일반산업단지 내 유제품 제조공장 이전 투자협약. ⓒ원주시

협약식에는 구자열 원주시장, 신원철 강원특별자치도 경제부지사, 최은경 프롬 대표이사 등이 참석했다.

이번 투자는 수도권 기업의 생산시설과 기존 인력이 함께 원주시로 옮겨온다는 점에서 주목받는다.

프롬의 모회사인 ㈜더퍼스트앤코는 2015년 설립된 유제품 수입·유통기업이다.

2023년 폴란드 유제품 기업 믈레코비타의 국내 독점 수입권을 확보해 국내 멸균우유 수입 시장의 56%를 점유했다.

프롬은 모회사의 유통망을 기반으로 기존 수입·유통 중심 사업을 제조·판매 분야로 확장하기 위해 원주시 이전을 결정했다.

▲문막반계일반산업단지 내 유제품 제조공장 이전 투자협약. ⓒ원주시

원주시는 이전 기업 근로자들의 지역 정착을 돕기 위해 이주정착지원금 제도를 신설해 지원하기로 했다.

공장 설립부터 본격 가동까지 맞춤형 행정 지원을 이어가고 현장 애로사항을 해결할 방침이다.

영동고속도로 부론IC 개설과 여주~원주 복선전철 건설, 수도권광역급행철도(GTX)-D 노선 원주 연장 등 광역교통망 확충 사업도 추진 중이어서 향후 기업의 물류 경쟁력 확보와 인력 유치 여건은 한층 개선될 것으로 보인다.

구자열 원주시장은 "수도권에 있던 프롬의 생산 거점을 원주시로 이전하게 돼 뜻깊다"며 "탄탄한 사업 기반과 유통 경쟁력을 갖춘 기업이 원주시에서 제조 분야로 영역을 확대하는 만큼 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어지길 기대한다"고 말했다.