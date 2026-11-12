전주시, 청년문화예술패스 지원금 "12월 31일까지 사용해야"

▲전주시청

올해 청년문화예술패스를 발급받고도 아직 사용하지 않는 전주지역 청년들은 올 연말까지 사용해야 혜택을 온전히 누릴 수 있다.

시는 청년들의 문화예술 향유 기회를 확대하기 위해 지원하는 ‘2026년 청년문화예술패스’의 사용기한이 다가옴에 따라 청년들이 지원금을 단 한 푼도 남김없이 기한 내 사용할 수 있도록 연말 홍보에 총력을 기울일 계획이라고 12일 밝혔다.

청년문화예술패스는 19~20세 청년에게 1인당 연간 최대 20만 원 문화예술 활동을 지원하는 사업으로 공연·전시·영화 관람은 물론 도서 구매에도 사용할 수 있어 청년들의 다양한 문화생활을 지원한다.

특히 올해 8월부터 도서 구매가 사용 분야에 추가되면서 수도권 청년은 최대 3만 원, 비수도권 청년은 최대 4만 원까지 도서 구매에 사용할 수 있게 됐으며 9월부터는 비수도권 청년의 도서 구매 한도가 최대 7만 원으로 확대돼 독서 활동 지원이 한층 강화됐다.

지원금은 오는 12월 31일까지 사용할 수 있으며 기한 내 사용하지 않은 잔액은 다음 연도로 이월되지 않는다.

지원금 잔액 확인 및 이용 방법 등 자세한 사항은 청년문화예술패스 누리집에서 확인할 수 있다.