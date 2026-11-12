전주시의회, 최명희 전주푸드통합지원센터장 후보자 인사청문 '적합'

▲12일 열린 최명희 전주푸드통합지원센터장 후보자 인사청문회 ⓒ전주시의회

최명희(59) 전주푸드통합지원센터장 후보자가 전주시의회 인사청문회에서 '적합' 판단을 받았다.

12일 전북 전주시의회에 따르면 인사청문특별위원회는 이날 최 후보자의 경영 능력과 전문성, 도덕성, 조직 정상화 역량 등을 검증한 뒤 '적합' 의견을 채택해 전주시에 전달하기로 했다.

청문회에는 김동헌 부의장을 위원장으로 채민석 부위원장 등 의원 9명이 참여했으며 센터의 기능 재편과 출연기관 존립 필요성, 조직 운영 공정성, 식품 사막화 해소 사업 타당성 등을 집중적으로 점검했다.

또한 지역아동센터 등으로 먹거리 보장을 확대하는 방안과 완주로컬푸드에 대한 경쟁력 확보 방안 등을 질의했다.

전주푸드통합지원센터는 2023년부터 2년 넘게 센터장 공석을 겪다가 지난해 6월 김종범 센터장이 취임했으나 올해 9월 다시 공개모집을 진행했다. 최 후보자는 전북마을만들기협력센터장 등을 지낸 것으로 알려졌다.

김동헌 위원장은 "전주푸드지원센터는 시민의 안전한 먹거리 보장과 지역 농가 상생을 책임지는 핵심 기관인 만큼 후보자의 경영 능력과 도덕성을 엄격하게 검증했다"며 "후보자가 청문 과정에서 제시한 혁신 방안과 약속을 책임감 있게 이행해 센터 운영을 조속히 정상화하길 바란다"고 당부했다.