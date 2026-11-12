강릉시, 2026 한국ITS학회 추계학술대회 ‘ITS도시상’ 수상

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 12일 제주한라대학교 한라컨벤션센터에서 열린 ‘2026 한국ITS학회 추계학술대회’에서 2026 강릉 ITS 세계총회의 성공적인 개최에 기여한 공로를 인정받아 ‘ITS도시상’을 수상했다.

(사)한국ITS학회가 주최하는 이번 학술대회는 ‘피지컬AI와 ITS의 만남’을 주제로 12일부터 14일까지 3일간 개최되며, ITS 관련 기관과 기업, 학계, 지방자치단체 관계자 등 500여 명이 참석해 미래 지능형 교통체계의 발전 방향을 논의한다.

▲강릉시는 12일 제주한라대학교 한라컨벤션센터에서 열린 ‘2026 한국ITS학회 추계학술대회’에서 2026 강릉 ITS 세계총회의 성공적인 개최에 기여한 공로를 인정받아 ‘ITS도시상’을 수상했다. ⓒ강릉시

‘ITS도시상’은 지능형 교통체계(ITS) 발전에 기여한 지방자치단체에 수여하는 상으로, 지난 2023년 수원특례시와 안양시, 2025년 파주시가 수상한 바 있다. 올해는 강릉시가 2026 강릉 ITS 세계총회의 성공적인 개최 성과를 인정받아 수상의 영예를 안았다.

강릉시는 지난 10월 19일부터 23일까지 개최된 2026 강릉 ITS 세계총회를 통해 국내외 ITS 관계자들이 첨단 교통기술과 미래 모빌리티의 발전 방향을 공유하는 국제 교류의 장을 마련했다.

이번 수상은 국제행사의 성공적인 개최뿐만 아니라 강릉시가 미래 교통산업의 변화에 대응하고 ITS 선도도시로 도약하기 위해 추진해 온 노력을 대외적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

한편, 강릉시는 이번 학술대회 기간 중 ‘지자체 ITS의 역할과 발전 방향’을 주제로 진행되는 특별세션에 참여해 ITS 관련 기관 및 다른 지방자치단체와 협력 방안을 논의하고, AI 기반 교통안전 및 영상분석 등 최신 ITS 기술 동향을 공유할 예정이다.

강근선 특별자치추진단장은 “이번 ITS도시상 수상은 2026 강릉 ITS 세계총회의 성공적인 개최를 위해 노력한 시민과 관계기관, 공직자들이 함께 이뤄낸 값진 성과”라며, “세계총회 개최를 통해 축적한 경험과 성과를 바탕으로 지속 가능한 지능형 교통체계 발전과 시민이 체감할 수 있는 미래 교통환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.