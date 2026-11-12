양양군, 오는 13일 양양국제공항 활성화위해 4개 기관과 업무협약 체결

강원특별자치도 양양군(군수 김정중)은 오는 13일 오후 2시 양양국제공항 2층 회의실에서 양양국제공항 활성화와 지역관광 산업 발전을 위한 유관기관 업무협약식을 갖는다고 12일 밝혔다.

이번 협약은 양양국제공항의 항공 운항 활성화와 강원지역 관광산업의 경쟁력 강화를 위해 마련됐으며, 양양군을 비롯해 ㈜강원랜드, 강원관광재단, 한국공항공사 양양공항 등 4개 기관이 참여한다.

▲ 양양군은 오는 13일 오후 2시 양양국제공항 2층 회의실에서 양양국제공항 활성화와 지역관광 산업 발전을 위한 유관기관 업무협약식을 갖는다. ⓒ양양군

이번 협약식에는 김정중 군수, 김도균강원랜드 대표이사, 염동열 강원관광재단 대표이사, 박병로 한국공항공사 양양공항장 직무대행이 참석해 양양국제공항 활성화를 위한 기관별 협력 방안을 논의하고 업무협약을 체결할 예정이다.

이번 협약을 통해 4개 기관은 각 기관이 보유한 인적·물적 자원과 전문 역량을 적극 활용해 상호 협력체계를 구축하고, 양양국제공항을 중심으로 항공과 관광을 연계한 지역경제 활성화에 힘을 모으기로 했다.

주요 협약 내용은 △양양국제공항 신규 항공노선 유치 및 운항 활성화 지원 △강원지역 연계 관광·MICE(회의·포상관광·컨벤션·전시) 상품 공동 개발 △국내외 관광상품 홍보 및 공동 마케팅 추진 등이다.

기관별로 양양군은 양양국제공항 활성화를 위한 행정적 지원 방안을 검토하고, 지역 관광자원과 공항을 연계한 관광 인프라 개선 등 관광객 수용 여건 확충에 협력할 계획이다.

강원랜드는 하이원리조트 등 보유 관광시설을 활용한 연계 관광상품을 기획하고, 양양국제공항 이용객을 대상으로 시설 이용 할인 등 다양한 혜택을 제공하는 방안을 추진한다.

강원관광재단은 해외 관광객 유치를 위한 공동 마케팅을 지원하고, 국내외 여행사 및 관광업계 관계자를 대상으로 한 팸투어 운영과 여행사 연계 공동 관광상품 개발 등을 통해 실질적인 관광 수요 창출에 나선다.

한국공항공사 양양공항은 공항 인프라와 홍보 매체를 활용한 홍보 활동을 지원하고, 공항 이용료 감면 확대 방안을 검토하는 한편, 공항 이용객을 대상으로 하이원리조트 연계 관광상품 홍보 등에 협력할 예정이다.

양양군은 이번 협약이 항공노선 유치와 관광상품 개발, 관광객 유치 및 홍보 마케팅을 유기적으로 연결하는 협력 기반을 마련함으로써 양양국제공항의 이용 수요 확대와 강원지역 관광산업 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

김정중 군수는 “양양국제공항은 강원지역 관광산업의 성장과 지역경제 활성화를 이끌어 갈 중요한 교통·관광 기반시설”이라며, “이번 협약을 계기로 관계기관 간 긴밀한 협력체계를 구축하고, 신규 항공노선 유치와 관광 수요 확대를 통해 양양국제공항이 강원 관광의 관문으로서 제 역할을 할 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.