군산 2026 불꽃축제 해망로 일원… 교통통제와 시내버스 노선 임시 우회

전북자치도 군산시가 2026 군산 불꽃축제 당일 행사의 원활한 진행과 관람객의 안전 확보를 위해 교통통제를 진행한다.

군산시에 따르면 오는 14일 개최되는 불꽃축제 행사장 주요 진입 도로인 해망로 일원의 교통을 통제하고 해당 구간을 지나는 시내버스 노선을 임시 우회 운행한다고 밝혔다.

시는 행사장 주변 혼잡을 예방하고 보행자 안전을 지키기 위해 수산물종합센터부터 영화동·장미동 일원의 교통통제를 단계별로 실시한다.

우선 오후 2시부터 군산중동교회삼거리~내항사거리~도선장사거리 구간의 내항 방면 진입이 금지되며 오후 4시부터 동백대교 서천~내항 방면 차량과 인도 통행이 전면 통제되며 오후 6시부터는 해당 해망로 구간 양방향 차량 통행이 전면 통제된다.

▲군산 불꽃축제 교통통제 구간 및 우회 동선ⓒ군산시

다음으로 오후 6시부터 선교기념탑삼거리에서는 서래교 방면 좌회전이 통제되니 유의해야 하며 모든 교통통제는 행사가 끝나는 밤 10시에 해제된다.

이에 따라 군산시는 행사 당일 극심한 정체를 피할 수 있도록 일반 차량 우회 동선을 마련해 안내하고 있다.

수산물센터에서 서래교 방면으로 이동하는 일반 차량은 도선장사거리에서 해신동행정복지센터, 중앙사거리, 영동교차로, 중동교회삼거리를 거쳐 선교기념탑삼거리로 우회해야 하고 반대 방향인 서래교 진입로에서 수산물센터 방면 차량은 중동교회삼거리에서 경암사거리, 군산화물역사거리, 영동교차로를 거쳐 해신동행정복지센터로 우회 운행하면 된다.

특히 대형 화물차량은 선교기념탑삼거리에서 연안사거리, 군산화물역사거리, 미원사거리, 명산사거리를 거쳐 월명터널 방면으로 우회해야 한다.

또한 해망로 교통 통제에 따라 시내버스 노선도 우회 운행하게 되며 통제 구간을 경유하던 시내버스 18개 노선은 막차까지 인근 도로로 노선을 변경해 운행하며 통제 구간 내 위치한 36개 버스정류장은 행사 시간 중 시내버스가 경유하지 않는다.

군산시 관계자는 “불꽃축제 당일 해망로 일대의 극심한 교통 혼잡이 예상되는 만큼 시민 여러분께서는 대중교통을 이용해 주시고 시내버스 우회 경로를 미리 확인해 주시길 바란다”며 “부득이하게 차량을 운행하는 경우 사전에 우회 동선을 확인하시고 현장 교통 통제 요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 당부드린다”고 전했다.