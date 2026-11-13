군산시, 조사료 생산기반확충 공모사업 선정… 축산농가 사료비 절감 기대

전북자치도 군산시가 농림축산식품부가 추진하는 ‘2027년 조사료 생산기반확충 공모사업’에 최종 선정됐다.

군산시에 따르면 조사료 전문단지 1개소와 조사료 가공시설 1개소가 선정돼 국비를 포함한 사업비 26억5900만 원을 확보했다고 밝혔다.

조사료 전문단지는 재배지역의 집단화·규모화를 통해 고품질 국내산 조사료를 생산하는 단지로 사일리지 제조비, 종자 구입비, 퇴·액비, 기계·장비 구입비 등을 5년간 지원받게 된다.

▲새만금 조사료 생샨단지ⓒ농림축산식품부

조사료 가공시설은 군산에서 많이 나는 이탈리안라이그라스 등의 조사료와 군산 대표 농업 부산물인 맥강 등을 활용해 ‘군산형 혼합 조사료’를 만들어 축산농가에 공급하는 시설로 수입 사료 의존을 줄여 사료비 등 경영비를 낮추고 가축 생산성과 육질 등급을 높여 농가 소득에도 보탬이 될 것으로 기대된다.

시는 공모 준비 전부터 사업신청자와 함께 사업계획 수립과 현장 여건 검토와 국립축산과학원 협의 등 전 과정을 진행해 왔다.

김재준 군산시장은 “이번 선정은 준비 단계부터 사업자와 시가 함께 계획을 만들고 현장을 검토한 결과로 앞으로도 국비 공모는 현장부터 탄탄히 준비해 성과로 이어가겠다”고 전했다.

이어 김 시장은 “사료 가격이 축산농가 경영비에서 가장 큰 몫을 차지하는 만큼 이번 공모 선정은 농가에 가장 직접적인 도움이 될 것으로 기대된다”며 “두 사업이 차질 없이 추진되도록 끝까지 지원해 축산농가의 경영 안정에 보탬이 되겠다”고 덧붙였다.