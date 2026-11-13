대한전문건설협회 전북도회, 8년째 이어진 이웃사랑 실천 ‘훈훈’

대한전문건설협회 전북자치도회가 연말을 앞두고 올해도 변함없이 지역사회와 함께하는 이웃사랑을 실천해 주위를 훈훈하게 하고 있다.

군산시에 따르면 지난 11일 대한전문건설협회 전북자치도회가 지역 내 어려운 이웃을 위해 써달라며 이웃돕기 성금 500만 원을 기탁했다.

이번 기탁식에는 임근홍 전북도회장, 김병옥 사무처장, 박상배 군산시협의회장, 이용재 총괄고문 등이 참석해 나눔의 의미를 더했다.

▲대한전문건설협회 전북자치도회 이웃돕기 성금 기탁ⓒ군산시

기탁된 성금은 전북사회복지공동모금회를 통해 관내 발달장애인 관련 복지기관 등에 전달돼 발달장애인의 자립과 복지 증진을 위해 쓰일 예정이다.

기탁식에 참석한 임근홍 회장은 “지역 내 발달장애인분들에게 작게나마 보탬이 되기를 기대한다”며 “앞으로도 지역사회 곳곳에 희망의 온기를 전할 수 있도록 지속적인 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 전했다.

김재준 군산시장은 “어려운 경제 여건 속에서도 해마다 변함없는 나눔을 실천해 주시는 대한전문건설협회 전북자치도회에 깊이 감사드린다”며 “보내주신 소중한 마음이 발달장애인분들의 건강한 자립에 힘이 될 수 있도록 시에서도 힘쓰겠다”고 화답했다.

한편, 대한전문건설협회 전북자치도회와 군산시협의회는 지난 2019년부터 매년 군산시 소외계층을 위한 성금 기탁을 이어오고 있으며 올해까지 누적 총 4300만 원의 성금을 전달하는 등 지역 나눔문화 확산과 상생발전에 앞장서고 있다.