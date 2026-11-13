대한전문건설협회 전북도회, 8년째 이어진 이웃사랑 실천 ‘훈훈’

대한전문건설협회 전북자치도회가 연말을 앞두고 올해도 변함없이 지역사회와 함께하는 이웃사랑을 실천해 주위를 훈훈하게 하고 있다.
군산시에 따르면 지난 11일 대한전문건설협회 전북자치도회가 지역 내 어려운 이웃을 위해 써달라며 이웃돕기 성금 500만 원을 기탁했다.
이번 기탁식에는 임근홍 전북도회장, 김병옥 사무처장, 박상배 군산시협의회장, 이용재 총괄고문 등이 참석해 나눔의 의미를 더했다.
기탁된 성금은 전북사회복지공동모금회를 통해 관내 발달장애인 관련 복지기관 등에 전달돼 발달장애인의 자립과 복지 증진을 위해 쓰일 예정이다.
기탁식에 참석한 임근홍 회장은 “지역 내 발달장애인분들에게 작게나마 보탬이 되기를 기대한다”며 “앞으로도 지역사회 곳곳에 희망의 온기를 전할 수 있도록 지속적인 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 전했다.
김재준 군산시장은 “어려운 경제 여건 속에서도 해마다 변함없는 나눔을 실천해 주시는 대한전문건설협회 전북자치도회에 깊이 감사드린다”며 “보내주신 소중한 마음이 발달장애인분들의 건강한 자립에 힘이 될 수 있도록 시에서도 힘쓰겠다”고 화답했다.
한편, 대한전문건설협회 전북자치도회와 군산시협의회는 지난 2019년부터 매년 군산시 소외계층을 위한 성금 기탁을 이어오고 있으며 올해까지 누적 총 4300만 원의 성금을 전달하는 등 지역 나눔문화 확산과 상생발전에 앞장서고 있다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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