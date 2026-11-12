"각자 뛰면 필패" 구자열 원주시장, '스케이트장 후보 단일화' 승부수

구자열 원주시장이 태릉국제스케이트장 대체시설 건립 부지 재공모를 앞두고 강원특별자치도에 도내 단일 후보지 선정과 공동 유치체계 마련을 촉구했다.

구 시장은 12일 현안 브리핑을 열고 "각자 뛰면 필패"라며 "도내 시·군이 각자 경쟁하는 방식만으로는 수도권과 타 시·도와의 경쟁에서 이기기 어렵다"고 밝혔다.

▲현안 브리핑 하는 구자열 원주시장. ⓒ원주시

이어 강원특별자치도가 중심을 잡고 유치 가능성을 높일 공동 대응 전략을 세울 것을 요구했다.

대한체육회는 지난 4일 기존 공모를 종료하고 재공모를 추진하겠다고 지방자치단체에 통보했다.

현재 강원권에서는 원주시와 춘천시 그리고 철원군이 유치를 희망하고 있다.

구 시장은 도내 출혈경쟁의 비효율성을 지적했다.

2023년과 2024년 3개 시·군이 유치 활동에 투입한 비용만 6억 원을 넘어서는 등 각자 예산과 행정력을 소모하는 경쟁을 되풀이하면 도 차원의 지원과 대외 협의 역량이 분산된다는 판단이다.

구 시장은 "강원특별자치도가 원주시·춘천시·철원군과의 협의를 주도해 각 지역의 입지 여건과 준비 상황을 객관적으로 검토하고 도내 단일 후보지를 선정해야 한다"고 강조했다.

▲현안 브리핑 하는 구자열 원주시장. ⓒ원주시

원주시는 자체 유치 준비도 보완하기로 했다.

원주시가 후보지로 제안한 판부면 서곡리 일원 옛 군부대 부지는 국방부 협의를 마쳤다.

이곳은 대규모 토목공사가 필요 없는 평지여서 조기 사업 추진에 유리하다.

원주시는 훈련 부대시설 추가, 부지 확보의 안정성·경제성 요건 강화 등 새 공모 기준에 맞춰 사업계획을 점검하고 주변 기반시설과 공원 조성, 선수촌 건립 등을 지원하기로 했다.

구자열 원주시장은 "대한체육회는 기존 공모 종료 경위, 변경된 사업 내용, 평가 기준, 추진 일정을 명확히 제시해야 한다"며 "원주시의 유치 의지는 확고하며 도내 출혈경쟁을 줄이고 강원도의 유치 가능성을 높일 단일화 논의에 책임 있게 참여하겠다"고 말했다.