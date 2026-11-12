삼척교육지원청·시청·경찰서, 학교 앞 통학로 위험요인 정비

강원특별자치도삼척교육지원청(교육장 최기원)이 학생들의 안전한 통학환경을 조성하기 위해 삼척시청, 삼척경찰서, 삼척시의회와 협력 체계를 가동했다.

삼척교육지원청은 12일 삼척교육지원청 상황실에서 관계기관 관계자들이 참석한 가운데 통학여건개선협의회를 개최했다.

▲통학여건개선협의회. ⓒ강원특별자치도삼척교육지원청

이번 협의회는 학교 현장에서 제기된 통학 불편 사항과 교통안전 문제를 공유하고 실질적인 개선 방안을 찾기 위해 마련됐다.

참석자들은 학교별 요청 사항을 중심으로 학교 주변 교통안전시설 확충, 통학로 위험 요인 해소, 교통환경 정비 방안을 논의했다.

삼척교육지원청과 삼척시청, 삼척경찰서는 각 기관의 역할과 협조 사항을 점검하며 공동 대응 방안을 모색했다.

최기원 삼척교육지원청 교육장은 "학생들의 안전한 통학환경을 조성하려면 교육기관뿐만 아니라 지방자치단체와 경찰서 등 관계기관의 지속적인 관심과 협력이 중요하다"며 "앞으로도 학교 현장의 의견을 적극 수렴하고 관계기관과 협력해 학생들이 안심하고 통학할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.