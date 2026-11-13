군산시 “아이 낳고 키우기 좋은 군산 위한 실효성 있는 정책개발 추진”

전북자치도 군산시가 정부의 양육지원급여 개편안에 발맞춰 지방자치단체 차원의 지원체계를 구축해 운영한다.

군산시에 띠르면 출생 초기 가정의 경제적 부담을 덜어주는 ‘아이맞이지원금’ 사업 도입 준비에 본격 나선다고 밝혔다.

아이맞이지원금은 기존 출산·양육 지원체계인 첫만남이용권과 부모급여를 하나로 통합·확대한 제도로, 양육비 부담이 가중되는 출생 후 첫 1년 동안 가계의 경제적 부담을 덜어주고자 신설된 정책이다.

ⓒ군산시

이번 개편안은 출생 순위에 따라 지원액을 차등 지급해 다자녀 가구 지원을 대폭 강화한 것으로 첫째 아이에게는 1000만 원, 둘째 아이는 1200만 원, 셋째 아이 이상에게는 1500만 원을 지급한다.

또한 기존 바우처 형식으로 사용처나 사용기한에 제약이 있었던 첫만남이용권과 달리 제한이 없는 현금으로 지원되며 출생 후 1년 동안 분기별로 총 4회에 걸쳐 분할 지급된다.

개편되는 아이맞이지원금은 내년 7월 1일부터 시행될 예정으로 제도가 시행되기 전인 내년 6월 30일까지 태어난 아동에게는 첫만남이용권과 부모 급여가 종전대로 지급된다.

군산시 관계자는 “아이를 낳고 키우는 일이 개별 가구만의 부담이 되지 않도록 정부 정책 개편 흐름에 맞춰 지자체 차원의 지원체계를 철저히 준비하겠다”며 “앞으로도 아이 낳고 키우기 좋은 군산을 만들기 위한 실효성 있는 정책을 지속 추진하겠다”고 전했다.