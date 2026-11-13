"미쳤나?" 막말 파문 박희승 전북 의원…"정중히 사과, 탄핵 해결책 아니라 생각"

조희대 대법원장의 탄핵을 요구하는 시민들을 향해 "미쳤나"라고 막말을 했던 박희승 더불어민주당 전북 의원(남원장수임실순창)이 12일 공식적으로 사과했다.

박 의원은 이날 오후 페이스북에 글을 올리고 "이른 아침 중앙당사 회의에 들어가는 길에, 당사 앞 시민들께서 조희대 대법원장을 탄핵해야 한다고 말씀하셨다"며 "답을 드리는 과정에서 제 발언이 부적절했다"고 고개를 숙였다.

그는 "이른 새벽부터 나와 목소리를 내신 시민들께 드려서는 안 될 말이었다"며 거듭 정중히 사과했다.

박희승 의원은 "조희대 대법원장이 스스로 책임지고 물러나야 한다고 꾸준히 말해 왔고, 지금도 같은 생각"이라며 "다만 실현 가능성이 낮은 탄핵은 해결책이 아니라고 생각해 왔다"고 언급했다.

▲박희승 더불어민주당 전북 의원(남원장수임실순창)이 조희대 대법원장의 탄핵을 요구하는 시민들을 향해 "미쳤나"라고 응수해 파문이 일고 있다. ⓒ유튜브 캡처

그는 "방법에 대한 생각이 다를 뿐, 사법부를 바로 세워야 한다는 뜻은 시민들과 다르지 않다"며 "질책을 무겁게 받아들인다. 앞으로 말 한마디에 더 신중하고, 더 낮은 자세로 듣겠다"며 말했다.

판사 출신인 박 의원은 이날 오전 서울 여의도 민주당 중앙당사 앞에서 시민들이 민주당을 향해 조희대 대법원장 탄핵에 나설 것을 촉구하는 말에 "미쳤나? 법관 탄핵은 후진국에서나 하는 짓"이라고 막말을 해 거센 반발을 초래했다.

박 의원은 시민들의 계속된 항의에 "법관을 탄핵하는 건 있을 수 없는 일"이라고 발언했고 해당 장면이 담긴 영상이 온라인에 급속히 확산했다.