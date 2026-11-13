전주 월드컵경기장 KTX 신설역 타격감?…'익산역 감소 인원'은 1일 704~1408명

전북자치도 전주시에 월드컵경기장역이 신설될 경우 익산역 이용 감소인원은 1일 평균 704명에서 최대 1400명에 만족할 것으로 추정됐다.

이는 익산시가 12일 웨스턴라이프 호텔에서 개최한 '2026년 익산시 철도정책 포럼'에 참석한 임광균 송원대 교수의 '전주월드컵경기장 역사 신설에 따른 익산역 영향' 발표에서 제기된 예상이다.

임광균 교수에 따르면 전주 KTX 신설역(가칭 월드컵경기장역)에 따른 익산역 영향 분석을 위해 혁신도시와 경기장 주변 주민이 △모두 신설역을 이용하는 경우(1안) △75%만 신설역 이용(2안) △50%만 신설역 이용(3안) △신설역 이용 전혀 없음(4안) 등 복수의 시나리오별 추정에 나섰다.

▲전주시에 월드컵경기장역이 신설될 경우 인접지역의 신설역 이용 수요에 따라 익산역 이용 감소인원은 1일 평균 적게는 704명에서 최대 1400명에 달하는 것으로 추정됐다. ⓒ프레시안

▲전주 신설역에 따른 익산역 영향 분석 자료 ⓒ임광균 송원대 교수·이창운 인프라경제연구원장

익산역 감소인원 추정은 국가 교통데이터(KTDB)의 1일 이용자수와 실측값, 오차, 보정 KTDB 등을 통해 분석한 것이다.

혁신도시와 월드컵경기장 주변의 주민들이 모두 신설역을 이용할 경우 익산역 감소인원은 1일 평균 1408명으로 집계돼 예상 감소율 -7.56%로 나타났다.

감소율은 1408명을 최근의 익산역 철도이용자수(1만8628명·2024년)로 나눈 수치이다.

반면에 주변 주민의 75%만 신설역으로 갈 경우 익산역 이용객 감소는 1056명으로 줄었고 예상 감소율도 -5.67%로 낮아졌다.

또 50%만 신설역 KTX를 이용할 경우 익산역 감소인원은 704명으로 뚝 떨어졌으며 감소율도 -3.78%에 만족하는 것으로 나타났다.

물론 신설역 이용이 전혀 없을 경우 익산역의 감소인원과 감소율은 0에 수렴했다.

임광균 교수는 "전주 월드컵경기장역의 신설을 추진할 경우 기존 익산역 철도이용 수요는 극단적인 가정에도 최대 7.6% 감소가 예상된다"며 "따라서 신설역은 익산역 수요를 잠식하기보다 전주 서부권 수요를 분담하는 보완 관계로 추진 가능할 것"이라고 강조했다.

혁신도시가 익산역 철도 이용자 증가에 큰 영향을 미치지 않는다는 점이 작용한 것이다.

실제로 전북 혁신도시가 익산역 철도이용자 증가에 미치는 효과로는 매우 극단적인 가정임에도 최대 15.4%에 그쳤고 현실적인 효과로는 2% 내외인 것으로 나타났다.

익산과 전주 덕진구, 완주, 김제 등 익산역 배후권(76만9827명)을 기준으로 익산철도를 이용하는 데 필요한 비용이나 에너지, 자원 등을 일정한 기준 단위로 환산한 수치를 말하는 '철도이용 원단위'를 분석한 결과 주민 1000명당 13.96명으로 나타났다.

이를 토대로 혁신도시 전체 인구(2만9004명)를 대상으로 '1일 철도이용자 증가 인원'을 추출한 결과 △1배 적용시 405명(13.96명에 29를 곱한 것) △1.5배 적용시 607명 △3배 적용시 1214명 등으로 집계됐다.

익산역 1일 철도이용자 증가분 대비 혁신도시 효과는 적게는 5.1%에서 최대 15.4%에 해당한다는 말이다.

임 교수는 "수도권과 타 시·도 등 '도외' 유입인원만 신규 수요로 본다면 이용증가 인원이 가장 많은 '원단위 3배'를 적용해도 1일 160명, 현실적 효과는 증가분의 약 2%에 불과하다"며 "결국 익산역 이용 증가의 주된 원인은 혁신도시나 지역의 인구가 아니라 호남선 고속철도 거점 기능으로 판단된다"고 말했다.

전문가들로 구성된 외부 자문 검토 결과 역시 신설역이 익산역에 미치는 영향은 아주 제한적이었다.

2023년과 비교한 신설역의 개통 초기 승차수요 변화율을 검토한 결과 익산역은 고속철도 이용객이 1% 늘어나고 일반철도 이용객은 약 5% 정도 감소하는 것으로 예상됐기 때문이다.

▲신설역에 따른 익산영 영향 외부 자문 검토 결과 ⓒ임광균 송원대 교수·이창운 인프라경제연구원장

고속 및 일반철도 전체 승차수요 변화를 종합할 경우 익산역은 0.5% 미만으로 수요가 늘어나는 반면에 전주역은 약 20%가량 감소할 것으로 추정됐다.

익산역은 수요감소보다 연계·환승 상쇄효과로 부정적 영향이 미미한 증가에 그치는 반면에 전주역은 신설역이 설치될 경우 약 20% 가량 감소할 것이란 분석이다.

임 교수는 종합분석 결과와 관련해 "익산역 수요는 지역 인구보다 호남권 고속철도 거점 기능이 결정한다"며 "신설역이 익산역에 미치는 영향은 매우 제한적인 범위 내 변동이 될 것"이라고 강조했다.

익산지역민들이 전주 월드컵경기장역 신설 시 익산역에 직접적인 타격을 가할 것이라며 반대 입장을 표명하는 상황에서 "우려는 기우에 불과할 것"이란 분석 자료가 나와 지역 민심에 어떤 영향을 줄지 새로운 관심사로 급부상하고 있다.