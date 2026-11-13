[새만금에 1000조 담기] ㉒ "산업 생태계 완성은 '결국 사람'…기업·인재 동반성장이 성공 핵심 키"

'구우일모(九牛一毛)'라는 말이 있다. 직역하자면 '아홉 마리의 소 가운데 털 하나'라는 뜻이고 의역하면 '전체에 비하면 극히 작은 부분'이라는 의미인데 중소기업계에서는 '대기업 하나의 입주가 지역경제 전체를 바꾸기에는 제한적'이라는 점을 강조할 때 쓰는 말이다.

현대차그룹의 새만금 9조원 투자는 전북 역사상 획기적인 발전적 모멘텀임에 틀림없다. 전북도민들은 현대차의 신속한 투자가 지역경제 전반의 체질 개선과 경쟁력 강화 등 전환기적 기반을 마련해 대도약의 기회로 만들어 나가길 간절히 희망하고 있다.

전북 정치권의 중심에 서 있는 윤준병 더불어민주당 전북자치도당위원장(정읍시·고창군)도 현대차 9조원 투자와 관련해 "전북 미래 산업지형을 바꿀 수 있는 역사적인 기회"라고 단언했다.

그래서일까? 윤 위원장은 "현대차 투자를 신속하고 원활하게 이끌어 낼 수 있도록 제도적 준비와 정책적 지원은 물론 협력업체와 부품·소재기업들이 함께 성장할 수 있는 공급망 구축'을 강조하기도 했다.

▲전북 정치권의 중심에 서 있는 윤준병 더불어민주당 전북자치도당위원장(정읍시·고창군)도 현대차 9조원 투자와 관련해 "전북 미래 산업지형을 바꿀 수 있는 역사적인 기회"라고 단언했다. ⓒ더불어민주당 전북자치도당

대기업 하나가 한 지역의 경제전반을 완전히 바꿀 수 없는 만큼 효과 극대화를 위한 지역 중소기업의 동반성장 필요성을 강조한 말이다.

윤준병 전북도당위원장의 말을 조금 더 들어보기 위해 서면인터뷰를 요청했다.

1982년 제26회 행사 합격을 통해 공직에 발을 들여놓은 그는 서울특별시의 요직을 두루 거쳐 2018년 1월 서울시 행정1부시장으로 일했다.

이후 21대 국회에 입성해 민주당 원내부대표를 거쳐 22대 재선에 성공했고 작년 11월부터 민주당 전북도당위원장 지휘봉을 쥐었다. 행정과 정치를 두루 섭렵한 실력자라는 대외 평가에 걸맞게 10개의 질문에 명쾌한 답을 주었다.

프레시안: 현대차 투자 9조 원의 효과를 극대화해서 전대미문의 전북 발전 기폭제로 삼기 위한 조건은 무엇이라고 생각하십니까?

윤준병 : 전북 미래 산업지형을 바꿀 수 있는 역사적인 기회입니다. 또한 그 투자가 얼마나 많은 후속 투자와 산업적 파급효과를 만들어내느냐가 중요합니다.

이를 위해서는 세 가지 조건이 필요합니다. 첫째는 현대차 투자를 중심으로 AI데이터센터, 로봇제조 클러스터, 수전해플랜트, AI 수소시티 등 현대자동차그룹의 투자가 신속하고 원활하게 이루어질 수 있도록 제도적 준비와 정책적 지원을 최대한 서둘러야 합니다.

그 다음은 협력업체와 부품·소재기업들이 함께 성장할 수 있는 공급망을 만드는 일입니다. 대기업 하나가 들어오는 것으로 지역 경제가 바뀌는 것은 아닙니다. 지역 중소기업이 함께 성장하고 양질의 일자리가 만들어져야 진정한 투자 효과가 나타납니다.

마지막으로 전력·용수·교통·정주여건 등 기업 활동에 필요한 기반시설을 선제적으로 확충해야 합니다. 재생에너지 확충 등 기저전력의 확보, 용담댐 등을 활용한 용수 공급 방안 마련, 새만금 공항, 신항만, 남북고속도로, 인입철도 등 교통 인프라 구축을 차질 없이 준비해야 합니다. 또한 기업 종사자들이 편안하게 머무를 수 있는 정주여건도 개선되어야 합니다.

프레시안: 현대차는 새만금 국가산단 7공구에 내년 3월경 5조 원 규모의 데이터센터 착공에 들어가는 등 9조 원 투자 속도전에 나설 계획입니다. 앞으로 지역에서는 어떤 지원책이 필요하다고 보십니까?

윤준병 : 가장 중요한 것은 기업이 계획한 투자를 차질 없이 실행할 수 있도록 행정과 정책을 뒷받침하는 것입니다.

▲윤준병 전북도당위원장은 "전북 미래 산업지형을 바꿀 수 있는 역사적인 기회"라며 "그 투자가 얼마나 많은 후속 투자와 산업적 파급효과를 만들어내느냐가 중요하다"고 말했다. ⓒ민주당 전북도당

5조8000억원이 투입되는 100MW급 AI데이터센터 구축은 GPU 5만장급 연산인프라를 확보하게 되는 대규모 사업으로 이를 통해 전북이 대한민국 인공지능 산업 거점지로 거듭날 수 있습니다.

이를 성공적으로 추진하기 위해서는 중앙정부 차원의 인프라 구축과 재정 지원은 필수적입니다. 지자체의 재정자립도가 높지 않은 현실적인 상황을 감안하여 투자 지원을 위한 대규모 보조금 분담과 교통·정주 인프라 구축에 정부부처 협의와 예산 지원이 필요합니다.

얼마 전 현대차그룹은 군산에 새만금 현장사무소를 개소했습니다. 이제 본격적으로 전력, 용수 준비 및 진행 상황을 점검하고 건축허가 등 각종 인허가 절차를 전북도 및 관계기관과 협의할 예정입니다.

이러한 현대차그룹의 투자 속도에 맞춰 국회에 계류되어 있는 3개 법안(제정 6개, 개정 3개)의 신속한 처리를 추진하겠습니다. 초광역 특구법, 재생에너지 자립도시 조성 및 지원법, 수소 관련 법률과 더불어 현대차 투자를 지원하기 위한 43개 특례를 담은 전북특별자치도법 등을 연내 처리할 계획입니다.

프레시안: 민주당 전북도당 차원에서 별도의 지원 방안을 마련하신다면 어떤 것들이 있을까요?

윤준병 : 현대차 투자가 전북의 산업구조를 바꾸는 실질적인 성과로 이어지도록 제도적·정책적 지원을 하는 것입니다.

이를 위해 전북도당은 새만금 현대차 투자지원 특별위원회, 피지컬 AI밸리 및 반도체 소부장 집적유치지원단 운영을 통해 법률 및 조례, 현재 준비상황 및 추진계획, 산학연 네트워크 강화 등 뒷받침을 진행하고 있습니다.

우선 현대차그룹 투자와 관련한 정부 지원과제를 전북자치도와 발굴하고 이를 중앙당과 정부에 전달해 국가 정책과 예산에 반영되도록 하겠습니다.

전북특별자치도와 긴밀하게 협력해 기업의 애로사항을 파악하고 전력·용수·교통 등 기반시설 확충과 규제 개선을 지원하겠습니다. AI와 반도체, 로봇 산업 간 연계성을 높이고 전북의 기존 제조업과 농생명 산업까지 새로운 기술로 전환할 수 있도록 정책적 지원을 강화하겠습니다.

전북도당은 지역 정치권의 역량을 결집해 전북의 산업전환을 뒷받침하는 정책적 가교역할을 하겠습니다.

프레시안: 현대차 9조원 투자의 성공을 위해서는 생태계 조성과 인력 양성이 필수입니다. 이와 관련한 대안은 무엇이라고 보십니까?

윤준병 : 기업이 투자하는 것만큼 중요한 것이 사람과 기술입니다. 산업이 들어와도 필요한 인력이 없다면 지속적인 성장을 기대하기 어렵습니다. 따라서 전북의 대학과 특성화고, 연구기관, 직업교육기관을 산업 현장과 긴밀하게 연결해야 합니다.

현재 전북특별자치도가 전북대-현대차 공동캠퍼스 운영과 AI 마이스터고 육성 등을 통해 현장 맞춤형 인재를 적기에 공급한다는 계획을 수립했습니다.

교육은 대학이 맡지만 기업이 교육에 참여하고 교육받은 인재가 지역기업에 취업하며 다시 지역에 정착하는 선순환 구조를 만들어야 합니다.

▲윤준병 더불어민주당 전북도당위원장(우측에서 세번째)이 김민석 당대표(우측에서 다섯번째)와 이원택 전북도지사(앞줄 좌측에서 세번쨰) 등과 새만금 현장 간담회를 갖고 있는 모습 ⓒ민주당 전북도당

또한 수도권 인재를 유치하는 것뿐만 아니라 전북 청년들이 지역에서 배우고 일하며 미래를 설계할 수 있는 환경을 조성해야 합니다.

산업 생태계의 완성은 결국 사람입니다. 기업과 인재가 함께 성장하는 지역을 만드는 것이 현대차 투자 성공의 핵심 조건입니다.

프레시안: 전북은 반도체 공급망 밸류체인을 모두 형성하고 있습니다. 이 중에서도 반도체소재와 케미컬 부문에서 특화되어 있는데, 이 생태계 강화를 위해 필요한 사항은 무엇이라고 생각하십니까?

윤준병 : 최근 반가운 소식이 있었습니다. 전북특별자치도가 익산 제3산단. 새만금 국가산단. 완주 일반산단을 중심으로 하는 반도체소재부품장비산업 특화단지로 선정됐습니다.

반도체 핵심 소재를 공급하는 후방산업의 거점지 조성이 필요한 만큼 전북은 관련 분야인 반도체 주요 소재, 부품, 장비를 생산할 수 있는 기업들이 많다는 의미입니다.

실제 익산의 동우화인켐은 초고순도 암모니아수와 반도체용 화학제품을, 새만금의 OCI와 PKC는 특수가스와 초고순도 폴리실리콘을, 완주의 한솔케미칼은 세정용 과산화수소 등 반도체 핵심 소재를 생산하고 있습니다.

이러한 기존 산업 경쟁력을 새로운 산업의 성장동력으로 전환한다면 전북은 대한민국 반도체 공급망에서 중요한 역할을 할 수 있습니다.

생태계를 강화하기 위해서 핵심기업을 중심으로 협력업체 및 연구기관과 부품사의 집적도를 높이고 핵심소재의 자립화율을 높이는 노력이 필요합니다.

아울러 고순도 화학소재와 첨단 반도체소재 분야의 기술 개발 및 국산화 역량을 높이고, 관련 기업들이 새만금과 전북에 투자할 수 있도록 산업용지와 기반시설을 확보해야 합니다. 또 연구기관과 대학, 기업이 공동으로 기술 개발에 나설 수 있는 산학연 협력체계를 구축해야 된다고 생각합니다.

프레시안: 전북이 수도권과 남부권을 연계하는 대한민국 반도체 공급망 완성과 협력 모델로 거듭나기 위한 조건은 무엇이라고 보십니까?

윤준병 : 반도체 산업은 특정 지역에 모든 기능을 집중하는 방식으로만 경쟁력을 확보할 수 없습니다. 설계와 연구개발, 소재·부품·장비, 제조와 후공정 등 각 지역의 강점을 연결하는 국가적 공급망 전략이 필요합니다.

전북은 수도권의 반도체 산업 및 연구개발 역량과 남부권의 산업기반을 연결하는 중간 거점으로 성장할 가능성이 있습니다. 전북이 강점을 가진 소재·화학 분야를 중심으로 수도권의 기술·기업 역량, 호남권의 제조 기반과 협력체계를 구축해야 합니다.

이를 위해서는 교통과 물류 인프라 확충은 물론, 기업 간 공동 연구개발과 인력 교류, 기술 협력도 필요합니다. 전북이 모든 것을 독자적으로 하겠다는 접근보다는 각 지역의 강점을 연결해 국가 전체의 경쟁력을 높이는 상생 모델을 만들어야 합니다.

전북은 대한민국 반도체 산업의 변방이 아니라, 공급망을 완성하는 핵심 연결고리가 되어야 합니다. 나아가 호남권 반도체 클러스터의 소재·부품·장비를 공급할 집적지를 조성하여 관련 기업들을 전북에 유치하고 지원해 나가야 할 것입니다.

프레시안: 9조원 투자를 900조 원 효과 이상으로 확대하기 위해서는 법과 제도 개선 등 정치권의 협업이 필요합니다. 정치권의 역할은 무엇이라고 생각하십니까?

윤준병 : 정치권의 가장 중요한 역할은 기업이 투자할 수 있는 환경을 만들고 지역의 발전 전략을 국가 정책으로 구체화하는 것입니다. 기업의 투자 의지만으로는 산업 생태계가 완성되지 않습니다. 전력과 용수, 교통망 등 국가 기반시설 확충과 규제 개선, 세제 지원, 연구개발 예산 등 정부의 적극적인 역할이 필요합니다.

이를 위해 지역 정치권은 정파와 지역의 이해관계를 넘어 협력해야 합니다. 전북의 산업전환을 위한 법적·제도적 기반을 마련하고, 정부 예산과 국가사업에 전북의 요구가 반영되도록 힘을 모아야 합니다.

프레시안: 새만금에 1000조 원을 담기 위해서는 국내외 글로벌 자본의 유치가 필요하다고 생각합니다. 이에 대한 방안이 있으면 말씀해주십시오.

윤준병 : 대한민국은 인공지능(AI) 분야에서 세계 최고 수준의 기술 경쟁력과 산업기반을 갖추고 있습니다. 세계적인 전문가들도 대한민국에 글로벌 기업 연구센터를 설립하는 것이 자연스러운 일이라고 말을 했습니다. 이는 한국의 AI 산업 역량과 성장 가능성에 대한 글로벌 기업의 관심을 보여주는 대목입니다.

현대자동차그룹의 새만금 투자는 이러한 변화의 중요한 출발점이 될 수 있습니다. 전북과 새만금은 자동차·부품산업의 기반과 새만금의 광활한 부지, 재생에너지 잠재력을 바탕으로 AI와 로보틱스를 결합한 미래 산업을 육성할 수 있는 최적의 입지입니다.

이러한 기회를 현실적인 투자로 연결하기 위해서는 무엇보다 기업이 투자하기 좋은 환경을 선제적으로 조성하는 제도적 기반 마련이 중요합니다. 재생에너지 중심의 안정적인 전력 공급, 산업용수 확보, 기업 수요에 맞는 부지 조성, 교통·물류 인프라 확충 등 투자에 필요한 제반 여건을 속도감 있게 추진해야 됩니다.

▲윤준병 전북도당위원장(사진의 우측에서 세번째)이 토론회에 참석해 말하는 모습 ⓒ민주당 전북도당

아울러 초광역특구법 제정을 통해 새만금을 반도체·인공지능·바이오 등 국가전략산업의 특화거점으로 육성하고, 규제특례는 물론 재정·금융·세제지원 등이 뒷받침되어야 합니다.

프레시안: 새만금 분쟁의 시대를 종식하는 것도 1000조 원 담기의 중요한 과제일 것입니다. 이에 대한 의견을 말씀해주시고, 새만금특별자치체 출범은 어떻게 생각하십니까?

윤준병 : 새만금은 더 이상 갈등과 분쟁의 공간으로 남아 있어서는 안 됩니다. 이제는 갈등을 넘어 성장과 상생의 공간으로 전환해야 합니다. 새만금 개발 과정에서 여러 지역 간 이견과 갈등이 있었지만 이제는 전북 전체의 미래라는 공동의 관점에서 접근해야 합니다.

기업 투자를 유치하고 산업을 육성해야 하는 중요한 시기에 내부 갈등으로 시간을 허비해서는 안 됩니다. 새만금의 성공이 군산과 김제, 부안은 물론 전북 전체의 성장으로 이어지도록 상생의 원칙을 세워야 합니다.

새만금특별자치체 출범 문제도 이러한 관점에서 검토할 필요가 있습니다. 중요한 것은 조직이나 행정체계의 명칭이 아니라 실질적인 권한과 책임, 재정적 뒷받침입니다. 새만금 개발의 효율성을 높이고 행정적 중복과 갈등을 줄이며, 투자 유치와 산업 육성을 신속하게 추진할 수 있는 체계를 만드는 것이 우선입니다.

프레시안: 마지막으로 지역민들에게 한 말씀 해주십시오.

윤준병 : AI와 반도체, 로봇, 농생명 바이오 등 미래산업이 결합한다면 전북은 과거와는 전혀 다른 성장의 길을 열 수 있습니다.

전북도당은 중앙당과 정부, 전북특별자치도와 긴밀히 협력해 전북의 산업대전환을 적극 뒷받침하겠습니다. 감사합니다.