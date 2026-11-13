“철새도래지 앞에서 불꽃축제 웬말”…군산 금강하구 행사에 생태단체 반발

군산시가 금강하구에서 개최하려는 불꽃축제와 관련해 생태단체가 철새 서식지에 소음과 빛 공해를 유발할 수 있다며 반발하고 나섰다.

새만금시민생태조사단은 12일 성명을 내고 “세계적인 철새도래지에서 대규모 폭죽 행사를 여는 것은 생태적 가치에 어긋난다”며 금강하구를 벗어난 장소에서 행사를 개최할 것을 촉구했다.

조사단에 따르면 ‘2026 군산불꽃축제’는 14일 오후 8시 군산근대역사박물관 뒤편 내항 친수공원 일원에서 열릴 예정이다. 관광객 유입과 원도심 상권 활성화를 취지로 기업 협찬금 5억 5000만 원을 들여 추진된다.

조사단은 먼저 행사장이 유네스코 세계자연유산인 서천갯벌의 유부도 인근과 맞닿은 금강하구에 자리하고 있다는 점을 문제로 지적했다.

행사장 앞 내흥동 갯벌에서는 검은머리갈매기와 저어새, 노랑부리저어새 등 법정보호종이 먹이활동을 하고 있으며, 간조 때는 민물도요와 마도요류 등 1만 마리에 가까운 새가 찾아온다는 것이 조사단의 설명이다. 인근 준설토 투기장인 금란도 역시 도요새와 기러기 등이 잠자리와 쉼터로 이용하고 있다고 밝혔다.

조사단은 “철새도래지의 생태적 가치를 높이고 보전해야 할 곳에서 심각한 소음과 빛 공해를 유발하는 일회성 행사를 강행해서는 안 된다”며 “강 건너 서천군은 철새를 맞이하는 생태 행사를 준비하는데 군산시는 철새를 쫓아내는 폭죽 행사를 열려 한다”고 비판했다.

군산시의 갯벌 보전·관리 체계에 대해서도 문제를 제기했다. 조사단은 과거 유부도 인근 군산갯벌의 세계자연유산 등재를 서천갯벌과 함께 추진했으면서도 관련 유산 관리를 전담할 인력과 서식지 보전 전략이 부족하다고 주장했다.

조사단은 특히 축제를 후원하는 해당 기업이 지난해 수달이 서식하는 하제 인근 소유 습지에 아파트 공사장 잉여 토사를 반입해 불법 매립하다 적발돼 원상복구 명령을 받았다고 주장했다. 이어 현재도 옥회천 확장공사에서 발생한 잉여 토사를 반입하고 있다며 군산시에 경위 확인을 요구했다.

또 군산시가 토사 운반 차량의 통행을 위해 옛 한국염전 주변 만경강 제방 일부를 허물도록 허가하고 올해 말까지 사용을 허용했다는 주장도 내놨다. 조사단은 “기업윤리를 지키지 않는 기업은 토사 반입 대상에서 제외해야 한다”고 요구했다.

조사단은 “군산시는 이번 행사가 상식과 생태적 가치에 부합하는지 깊이 성찰해야 한다”며 “향후 폭죽 행사는 철새도래지인 금강하구를 벗어나 생태계 피해를 줄일 수 있는 장소에서 추진해야 한다”고 밝혔다.