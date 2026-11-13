고양시, 일산테크노밸리 2차 분양 시작

▲일산테크노밸리 ⓒ고양특례시

고양특례시가 일산테크노밸리 첨단제조시설용지 19개 필지에 대해 2차 분양을 진행한다. 총면적은 5만7006㎡로 더 많은 기업유치를 위해 입주 문턱을 낮췄다.

13일 시에 따르면 이번 이번 분양에서는 바이오·의료·항공·우주위성·드론·로봇·반도체·전기전자 등 고양시가 인정하는 첨단기술을 다루는 관련 업종까지 폭넓게 입주할 수 있도록 기준을 완화해 더 많은 기업들이 지원할 수 있게 했다.

필지별로 입주 가능한 업종을 확대해 기업이 원하는 사업 규모와 여건에 따라 부지를 선택할 수 있도록 했으며, 토지공급 과정에서 같은 부지를 놓고 경쟁하는 경우 고양시 내에서 이전하거나 확장하는 기업, 수도권 내 과밀억제권역에서 이전하거나 확장하는 기업 등에 우선순위가 주어진다.

기업의 초기 투자 부담을 덜어주는 지원 혜택은 그대로 유지된다. 첨단제조시설용지를 1000평 이상 매입하는 기업에는 토지매입비를 평당 최대 80만 원까지 지원되며, 취득세 60%, 재산세 35% 감면 혜택도 제공된다.

이번 분양은 11월 23일부터 27일까지 입찰 참가자격 사전심사를 진행하고, 11월 30일부터 12월 2일까지 온비드를 통해 입찰 신청을 받는다. 자세한 분양정보는 고양시청, 고양도시관리공사, 온비드 및 일산테크노밸리 누리집에서 확인할 수 있다.

한편, 시는 기업유치 효과를 높이기 위해 추가 지원책으로 입지보조금 확대와 일산테크노밸리를 대표할 핵심기업에 대한 특별지원, 기업 임직원의 주거 편의를 위한 주택공급 연계 등 기업에 필요한 지원방안을 다각도로 검토하고 있다.