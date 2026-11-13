경기도, 전통주와 디저트의 만남 ‘경기잇는식탁’ 12월 참가자 모집

경기도가 전통 식문화의 가치를 배우고 직접 체험할 수 있는 참여형 프로그램을 마련하고 12월 참가자를 모집한다.

경기도 먹거리광장은 오는 16일부터 19일까지 전통 식문화 체험 프로그램 ‘경기잇는식탁’의 12월 참여자를 모집한다고 13일 밝혔다.

▲‘경기잇는식탁’ 12월 참가자 모집 안내문 ⓒ경기도

‘경기잇는식탁’은 식품명인의 삶과 철학이 담긴 이야기를 듣고 조리 실습을 통해 우리 전통 식문화의 가치를 경험하는 프로그램이다.

이번 12월 행사는 조선 3대 명주로 꼽히는 감홍로주를 3대째 계승하고 있는 대한민국 식품명인 제43호 이기숙 명인과 함께한다.

참가자들은 이기숙 명인의 강연을 통해 감홍로주의 역사와 전통주에 담긴 문화적 가치를 배우고, 전통주를 현대적으로 재해석한 미식 체험에도 참여한다. 특히 감홍로주 시음과 전통주의 향을 활용한 초콜릿 만들기 실습 및 시식을 통해 전통 식문화의 새로운 매력을 경험할 수 있다.

프로그램은 다음 달 5일 경기도 먹거리광장 쿠킹스튜디오에서 진행된다. 오전 10시부터 오후 1시까지 7회차, 오후 2시부터 5시까지 8회차로 나눠 운영하며, 회차별 20명씩 총 40명을 모집한다.

참가 대상은 만 19세 이상 경기도민 및 도내 거주자로, 참가비는 무료다.

신청은 오는 16일 오전 10시부터 19일 오후 6시까지 네이버폼을 통해 온라인으로 하면 된다. 참가자는 신청 자격과 우선 선발 대상 여부 등을 확인한 뒤 선착순으로 선정한다. 최종 결과는 23일 오후 3시 경기도농수산진흥원 누리집에 게시하고 개별 안내할 예정이다.

이문무 도 농업정책과장은 “3대에 걸쳐 조선 명주의 맥을 이어온 이기숙 명인의 철학을 마주하고, 전통주가 현대적인 디저트로 재탄생하는 매력을 직접 맛보는 뜻깊은 시간이 될 것”이라며 “앞으로도 다채로운 체험을 통해 지역 식문화의 품격과 즐거움을 널리 확산하겠다”고 말했다.