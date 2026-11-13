신안군수 사칭해 100만원까지 송금 요구…공직자 사칭 피싱 '비상'

전남광주시 신안군에서 김태성 군수를 사칭해 지인과 유관기관 관계자 등에게 금전을 요구하는 메신저 피싱 시도가 발생해 군민과 공직자들의 각별한 주의가 요구된다.

13일 군에 따르면 최근 불상의 인물이 텔레그램 등 모바일 메신저에서 김태성 군수의 이름과 프로필 사진을 무단 도용해 지인과 유관기관 관계자, 군민 등에게 접근하는 사례가 확인됐다.

사칭범은 메시지를 통해 "급히 부탁할 일이 있다"며 상대방의 경계심을 낮춘 뒤 50만~100만원 상당의 금전을 송금해 달라고 요구하는 수법을 사용하고 있다.

▲신안군 청사 전경 ⓒ

군은 군수나 공무원이 개인 메신저를 통해 금전 거래나 송금을 요청하는 일은 절대 없다며 주의를 당부했다. 기존에 알고 있던 연락처와 다른 계정으로 연락이 오거나 프로필 사진과 이름만으로 신원을 확인할 수 없는 경우 반드시 전화 등 별도의 수단으로 사실관계를 확인해야 한다고 강조했다.

군 관계자는 "군수뿐 아니라 공직자를 사칭해 금전이나 개인정보를 요구하는 연락을 받으면 절대 응하지 말고 반드시 해당 기관에 유선으로 사실 여부를 확인해야 한다"며 "사기 의심 연락을 받거나 피해를 입은 경우 지체 없이 경찰(112)이나 금융감독원(1332)에 신고해 달라"고 말했다.

한편 신안군은 추가 피해를 막기 위해 관련 내용을 경찰에 신고했으며, 읍·면 행정복지센터와 공식 SNS 채널 등을 통해 피해 사례와 예방 수칙을 집중적으로 홍보할 계획이다.