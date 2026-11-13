무안군청사 신청사 착공 앞두고 임시청사로 분산 이전…군수실도 옛 보건소로

전남광주시 무안군이 신청사 건립사업 추진에 따라 기존 청사에서 근무하던 부서를 임시청사로 분산 이전한다. 군수실과 주요 행정 부서도 옛 보건소로 자리를 옮기면서 신청사 건립을 위한 본격적인 청사 이전 작업에 들어간다.

13일 군에 따르면 임시청사 이전은 신청사 건립 기간에도 행정업무의 연속성을 유지하고 군민들에게 안정적인 행정서비스를 제공하기 위한 조치다. 군은 부서별 업무 특성과 민원인의 접근성 등을 고려해 무안복합문화센터를 비롯한 6곳에 부서를 분산 배치한다.

신청사는 현 무안군청사 부지에 지하 1층, 지상 6층, 연면적 2만840㎡ 규모로 건립될 예정이다. 2027년 7월 착공해 2029년 말 준공을 목표로 사업을 추진하고 있다.

먼저 무안복합문화센터에는 5개 부서가 입주한다. 건축과는 3층, 지역개발과는 4층으로 이전해 오는 30일부터 업무를 시작한다. 사회복지과는 1층, 지역경제과는 2층, 주민생활과는 4층으로 이전하며 내달 14일부터 민원 업무를 개시할 예정이다.

▲부서별 임시청사 이전 안내 현수막 2026. 11. 13 ⓒ무안군

옛 보건소에는 군수실과 부군수실을 비롯해 기획실·자치행정과가 2층에 들어선다. 회계과·세무과·미래성장과는 1층에 배치된다. 이에 따라 군수실과 군정 운영의 핵심 부서들이 한 공간에 자리하게 된다.

건설과·해양수산과·환경과는 스포츠파크 3층으로 이전하며, 안전총괄과·산림공원과·CCTV관제센터·재난상황실은 옛 선거관리위원회 건물을 사용한다.

이와 함께 관광과는 회산백련지로, 민원지적과·교통행정과·농협출장소는 옛 무안농협 건물로 각각 이전할 계획이다.

다만 옛 보건소를 비롯해 무안복합문화센터 외 이전 대상 부서와 시설의 구체적인 이전 일정 및 업무 개시일은 아직 확정되지 않았다. 군은 세부 일정이 정해지는 대로 별도 안내할 방침이다.

군 관계자는 "신청사 건립에 따른 불가피한 청사 이전인 만큼 군민들께서는 부서별 이전 장소와 업무 개시 일정을 사전에 확인해 주시기 바란다"며 "이전 기간에도 군민 중심의 행정서비스가 원활하게 제공될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.