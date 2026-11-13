'고독한 미식가' 마츠시게 유타카, 남도 음식에 빠진다…일본 안방 공략

일본 인기 드라마 '고독한 미식가'의 주연 배우 마츠시게 유타카가 남도 음식의 매력을 일본 시청자들에게 소개한다. 전남광주특별시가 일본 관광객 유치를 위해 마츠시게 유타카와 함께 남도 음식과 지역 식문화를 담은 특집 다큐멘터리 제작에 나섰다.

13일 특별시에 따르면 이번 다큐멘터리는 남부권 광역관광 개발사업의 하나인 '2026년 명가·명인 연계 남도한상 상품화' 사업의 일환으로 기획됐다.

단순한 맛집 소개에서 벗어나 계절별 식재료와 남도 명인들의 음식 철학, 지역의 역사와 생활문화가 어우러진 남도 한상차림을 집중 조명한다. 특히 '혼밥 먹방'으로 일본은 물론 국내에서도 인지도가 높은 마츠시게 유타카가 직접 음식을 맛보고 평가하는 방식으로 남도 음식의 매력을 전달할 예정이다.

촬영은 오는 16일까지 일주일간 진행되며, 지역민의 일상이 살아 있는 전통시장과 오랜 역사를 간직한 노포, 전통음식 명인들의 공간 등을 중심으로 이뤄진다.

▲마츠시게 유타카와 함께 남도 음식과 지역 식문화를 담은 특집 다큐멘터리를 촬영하고 있다. 2026. 11. 13 ⓒ전남광주특별시

주요 촬영지는 ▲나주 목사고을시장과 곰탕 ▲담양 기순도 전통장·양태수 전통주·안복자 한과 명인과 떡갈비·대나무잎 아이스크림 ▲강진 달빛한옥마을·청자골한정식·갓김치 체험 ▲해남 고구마빵 ▲영암 독천 낙지 ▲무안 짚불구이 등이다.

특히 무안 짚불구이를 비롯해 영암 낙지, 나주 곰탕 등 지역을 대표하는 음식들이 일본 방송을 통해 소개된다는 점에서 서남권 미식관광을 해외에 알리는 계기가 될 것으로 기대된다. 지역의 특색 있는 음식과 식재료, 전통 조리법을 관광 콘텐츠로 연결해 실제 관광객 방문으로 이어질 수 있을지가 주목된다.

다큐멘터리는 내달 16일 일본 RKB 마이니치 방송을 통해 1시간 분량의 특집 프로그램으로 방영될 예정이다. 다양한 반찬과 지역 식재료로 구성된 남도 한상차림의 특징을 일본 시청자들에게 전달하고, 방송사 공식 유튜브 채널 등을 활용한 온라인 홍보도 병행할 계획이다.

최근 일본에서는 문화·체험형 관광과 K-뷰티, 패션, 미식관광에 대한 관심이 이어지고 있다. 지난 1~7월 해외여행을 떠난 일본인 가운데 28%가 한국을 방문해 한국이 가장 인기 있는 해외여행지로 나타났다.

특별시는 이번 다큐멘터리가 남도의 고유한 식문화와 명인들의 음식 철학을 일본에 알리고, 현지 관광객의 방문을 유도하는 새로운 관광 홍보 수단이 될 것으로 기대하고 있다.

최영주 관광국장은 "마츠시게 유타카의 방문이 전남의 풍성한 식재료와 종가·명인 문화의 가치를 일본 현지에 생생하게 전달할 것이다"며 "인기 콘텐츠의 파급력을 바탕으로 해외 관광객 유치와 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.