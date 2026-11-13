인천 남동정수장, 24~27일 가동 일시 중단…수계전환으로 단수 없이 공급

인천광역시가 남동정수장 시설 정비에 따른 가동 중단 기간에도 수계전환을 통해 시민들에게 수돗물을 정상 공급할 계획이다.

인천시 상수도사업본부는 유입밸브 교체 등을 위해 오는 24일 오전 10시부터 27일 오전 10시까지 72시간 동안 남동정수장 가동을 일시 중단한다고 13일 밝혔다.

▲인천시 상수도사업본부 전경 ⓒ인천광역시

남동정수장은 남동구와 연수구 전 지역을 비롯해 제물포구 일부 지역, 부평구 십정동·부평동·부개동·일신동 일부, 서해구 가좌동·가정동·석남동·신현원창동, 미추홀구 도화동·문학동·주안동·관교동 일부 지역에 수돗물을 공급하고 있다.

상수도사업본부는 정수장 가동 중단에 따른 시민 불편을 최소화하기 위해 배수지 수위를 최대한 확보하고, 오는 23일 오전 10시부터 27일 오전 10시까지 단계별 수계전환을 추진한다. 이를 통해 공촌·부평·수산정수장에서 수돗물을 대체 공급해 단수 없이 정상적인 급수를 유지할 방침이다.

다만 수계전환 과정에서 유속과 수압이 달라지면서 일시적으로 흐린 물이 발생할 수 있다. 이에 상수도사업본부는 유속 변화 구간을 집중 관리하고 사전 소화전 방류와 수질 모니터링 등을 실시해 수질 관리에 나선다.

정수장 가동 중단 기간에는 본부와 수도사업소에 급수상황실을 운영하고, 병입 인천하늘수와 운반급수 차량을 준비하는 등 비상 상황에도 대비할 계획이다.

특히 미추홀구와 남동구 일부 고지대에서는 물 사용량이 많은 시간대에 수압이 낮아져 일시적인 단수나 수량 감소가 발생할 가능성이 있다. 예상 지역은 미추홀구 주안4동·관교동과 남동구 구월동·간석3동·만수5동의 해발 30m 이상 고지대다.

상수도사업본부는 해당 지역 주민들에게 수계전환 기간 물 사용을 자제하고 절약해 줄 것을 당부했다. 먹는 물이 부족한 경우에는 관할 행정복지센터에서 병입 인천하늘수를 받을 수 있다.

아파트와 학교 등 대규모 수용가에는 흐린 물이 저수조로 유입되지 않도록 필요시 유입밸브를 차단하는 등 적극적인 협조를 요청했다.

온윤희 시 상수도사업본부장은 "이번 수계전환 기간에 시민들의 불편 사항이 생기지 않도록 사전 준비에 최선을 다하겠다"며 "일시적으로 흐린 물이 발생하면 충분히 물을 흘려보낸 후 사용하고, 흐린 물이 지속될 경우 인천콜센터(032-120) 또는 관할 수도사업소로 즉시 신고해 주시기 바란다"고 말했다.