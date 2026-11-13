[속보] 조갑제 "'최고부자' 서초구, 장동혁 호위하라고 의원 뽑았나? X팔리지 않나"

조갑제 조갑제닷컴 대표가 "이 시점에서 장동혁을 감싸는 건 민주당 정권을 돕는 일이고 대한민국을 해치는 일"이라고 주장했다.

조 대표는 13일 자신의 페이스북에 " 장동혁은 민주당 정권과 가장 치열하게 싸우는 한동훈 제명을 통하여 민주당 지지자들로부터 충성심을 인정받은 셈이다. 국힘 윤리위원의 조작징계 폭로로도 더 분명해졌다"라며 이 같이 말했다.

그는 "민주당 지지자들이 보수나 중도보다도 한동훈 복당을 압도적으로 반대하는 이유는 분명하다"며 "민주당 전략자산으로서의 사명에 충성해온 장동혁을 보호하려는 것"이라고 주장했다.

그는 특히 "(장동혁의) 호위무사 역할을 하는 정점식 신동욱 김재원은 결과적으로 민주당에 부역하고 있다"며 "이들이 장동혁의 쿠데타적 발상인 전국 부정선거 선동을 막지 않은 행위 하나만으로도 징계감"이라고 했다.

그는 "국힘이 장동혁의 害黨행위를 제명으로 정리하지 못하면 국민들이 투표로 국힘을 제명할 것이다. 장동혁 간판으로는 총선필패"라며 "ㅆ과 ㅈ으로 시작되는 쌍욕을 입에 달고 사는 사람과는 상종을 말아야 한다. 교양은 보수의 근본인데 근본없는 장동혁은 보수가 아니라 보수의 적"이라고 했다.

그는 "국민의힘 손으로 내부의 적을 제거해야 보수재건의 길을 열 것이다. 역사에 공짜점심은 없다"며 "'나는 장동혁 밑에서 성실하게 살았다'는 걸 내세워 표를 얻을 수 있나. 그런데 이 나라 최고 부자동네 서초구 사람들은 뭘 하나? 장동혁 호위하라고 국회의원 뽑았나? 쪽 팔리지도 않나?"라고 강하게 비판했다.