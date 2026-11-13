로컬푸드 1번지 완주의 특산물을 만나세요…완주 인기 관광명소 3곳에 '반짝 매대'

전북 완주군의 대표 관광 명소 세 곳이 지역 생산자들의 판로를 넓히기 위해 매장 공간 한쪽을 무상으로 내어주며 따뜻한 동행에 나선다.

완주문화관광재단은 오는 17일부터 다음 달 13일까지 복합문화지구 누에와 소양 두베카페, 봉강요 등 관내 주요 관광거점 3곳에서 지역 로컬상품을 한자리에 선보이는 ‘2026 완주한켠 기획전’을 운영한다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 완주 지역관광추진조직(DMO) 협의체 참여업체의 판로를 넓히고 관광객의 소비를 지역 소득으로 연결하기 위해 마련됐으며 특히 민간과 공공의 주요 관광거점이 판매 공간을 조건 없이 내어주면서 지역 상생의 의미를 한층 높였다.

기존 관광시설 내부 일부를 숍인숍(Shop-in-Shop) 형태로 활용하는 로컬상품 플랫폼인 완주한켠은 두 차례에 걸쳐 서로 다른 매력의 상품들을 펼쳐 보인다.

▲완주문화관광재단 2026 완주한켠 기획전 포스터. ⓒ

오는 17일부터 29일까지 열리는 1차 기획전 ‘완주한켠, 완주의 취향을 만나다’에서는 지역관광추진조직 협의체 업체들이 만든 관광 굿즈와 로컬 가공식품, 공예품 등을 공동 전시·판매하며 생산자 저마다의 개성과 이야기를 관광객에게 소개한다.

이어 다음 달 1일부터 13일까지는 2차 기획전 ‘완주의 따뜻한 미식, 진저 크리스마스’가 바통을 이어받는다. 완주의 대표 특산물인 생강을 활용한 다채로운 가공식품을 중심으로 연말 선물과 겨울철 미식 수요를 겨냥한 특별 상품들이 매대를 채울 예정이다.

기획전 기간 거점별 이용 조건을 충족한 방문객에게는 지정 상품 10% 할인 혜택이 주어지며, 참여 업체의 자체 할인을 더하면 최대 30%까지 알뜰하게 구매할 수 있다. 아울러 현장을 찾아 개인 사회관계망서비스(SNS)에 방문 사진과 후기를 남기고 인증하면 완주 관광 굿즈를 증정하는 행사도 함께 진행된다.

재단은 이번 기획전을 발판 삼아 관광거점의 자발적인 공간 기부와 지역 생산자의 참여가 어우러진 상생 모델을 더욱 넓히고, 관광객의 발길이 실질적인 지역 주민 소득으로 이어지는 선순환 구조를 굳건히 다져나갈 방침이다.

유희태 완주문화관광재단 이사장은 “완주한켠은 지역의 주요 관광거점과 생산자가 어깨를 맞대고 함께 만들어가는 뜻깊은 상생의 공간”이라며 “이번 기획전이 완주만의 특색 있는 상품과 숨은 이야기를 널리 알리고 침체된 지역경제에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.