화성특례시, 폐전지 회수체계 우수 지자체 '대상'…환경 장관상 수상

화성특례시가 폐전지 수거 활성화와 안전한 회수체계 구축 성과를 인정받아 전국 기초자치단체 가운데 최고 평가를 받았다.

화성시는 지난 12일 소노벨 제주에서 열린 ‘2026년 폐가전제품 및 폐전지 공공회수체계 우수 지자체 경진대회’ 시상식에서 폐전지 부문 기초자치단체 대상인 기후에너지환경부 장관상을 수상했다고 13일 밝혔다.

▲화성시 ‘2026년 폐가전제품 및 폐전지 공공회수체계 우수 지자체 경진대회’ 최우수상 수상 ⓒ화성특례시

기후에너지환경부와 이순환거버넌스가 주관한 이번 경진대회는 폐전지 발생량 증가에 대응해 지방자치단체와 협력하고, 폐전지 수거를 활성화하는 한편 안전한 회수체계를 구축하기 위해 마련됐다.

시는 시민들의 적극적인 분리배출 참여를 유도해 높은 폐전지 수거 실적을 거둔 점과 생활밀착형 수거 인프라를 확대하는 등 전반적인 자원순환 정책 추진 성과에서 높은 평가를 받았다. 이를 바탕으로 전국 기초자치단체 중 1위를 차지하며 대상의 영예를 안았다.

이번 수상은 시민들의 자발적인 분리배출 실천과 현장 관계자들의 노력이 함께 이뤄낸 성과라는 점에서 의미를 더하고 있다.

정명근 시장은 "이번 수상은 시민들의 적극적인 분리배출 참여와 현장 관계자들의 노력이 함께 이뤄낸 값진 성과"라며 "자원순환 실천에 동참해 주신 시민 여러분께 감사드린다"고 말했다.

이어 "시민들이 폐전지를 안전하고 편리하게 배출할 수 있도록 생활밀착형 수거 기반을 확대하고 회수체계의 안전성을 높이겠다"며 "시민 참여를 바탕으로 자원순환이 일상에 뿌리내리는 지속 가능한 도시를 만들어 가겠다"고 밝혔다.