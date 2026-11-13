신안 군민들, 박우량 전 군수 재임시절 비리사업 '철저 수사' 촉구…수사청 앞 집회

신안군의 민선 7·8기 당시 추진된 주요 사업을 둘러싼 의혹과 관련해 지역 주민들이 철저한 진상 규명을 촉구하고 나섰다.

신안군행정의혹철저수사촉구 군민모임(대표 신승태)은 13일 오전 광주지방중대범죄수사청 앞에서 박우량 전 신안군수 재임 당시 추진된 주요 사업 4건에 대한 신속하고 철저한 수사를 촉구하는 집회를 가졌다. 참가자들은 방송차량과 현수막, 손피켓 등을 활용해 수사를 촉구했다.

앞서 신안군은 민선 7·8기 당시 추진된 주요 사업 4건과 관련해 지난 6일 박우량 전 군수를 업무상 배임 등 혐의로 고발했다.

▲신안군행정의혹철저수사촉구군민모임이 광주지방중대범죄수사청 앞에서 철저한 진상 규명을 촉구하고 있다. 2026. 11. 13 ⓒ독자

군민모임이 수사를 촉구하는 사업은 ▲공유재산 교환 및 지도 기후대응 도시숲 조성 ▲염전근로자 안심숙소 건립 ▲명품 팽나무길 등 기증 수목 ▲사계절 꽃피는 1섬 1정원화 사업이다.

주요 쟁점은 공유재산 교환의 적법성과 감정평가의 타당성, 안심숙소 사업자 선정 및 계약·선급금 지급의 적정성, 기증 수목 평가액과 굴취·운송비 및 사례금 산정의 객관성, 정원화 사업의 계약업체 선정과 특정 업체 편중 여부 등이다.

특히 사업 기획부터 예산 편성, 업체 선정, 계약 체결, 예산 집행과 최종 결재에 이르기까지 전 과정에서 관계자들의 역할과 책임을 명확히 규명해야 한다는 입장이다.

군민모임은 집회를 마친 뒤 광주지방중대범죄수사청에 수사촉구 탄원서를 제출했다. 촉구서에는 4개 사업에 대한 객관적이고 독립적인 수사와 법령 위반 사실이 확인될 경우 엄정한 조치, 법이 허용하는 범위 내 수사 진행 상황 및 결과 공개 등의 요구가 담겼다.

군민모임은 "특정인을 범죄자로 단정하거나 정치적 이해관계에 따라 수사를 요구하는 것이 아니다"며 "공공의 재산과 군민의 혈세가 투입된 사업에서 제기된 의혹만큼은 어떠한 성역도 없이 철저하게 규명돼야 한다"고 강조했다.