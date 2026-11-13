군포시지역사회보장협의체, 올해 성과 공유…취약층 16가구 난방비 지원

경기 군포시 지역사회보장협의체가 한 해 동안 추진한 지역복지 활동 성과를 공유하고 취약계층을 위한 나눔을 실천했다.

군포시는 지난 12일 시청 본관 대회의실에서 ‘2026년 군포시지역사회보장협의체 성과보고회’를 개최했다고 13일 밝혔다. 이번 행사는 올 한 해 지역복지 증진에 기여한 위원과 관계자들의 노고를 격려하고, 민관 협력을 통해 이룬 성과와 현장 실천 사례를 공유하기 위한 자리다.

▲2026년 군포시지역사회보장협의체 성과보고회 현장 기념촬영 ⓒ군포시

이날 행사에서는 협의체 활성화에 기여한 유공자 21명에게 표창이 수여됐다. 모금활동 우수 동협의체에는 금정동이 경기도지사 표창을, 재궁동이 감사패를 받았으며, 우수 협력기관에는 군포시장애인종합복지관이 선정됐다. 장애인분과와 복지나눔분과, 노인분과도 우수분과로 이름을 올렸다.

이어 장애인분과와 복지나눔분과의 실천 사례 발표가 진행돼 지역 현장에서 추진한 복지 활동과 협력 경험을 나눴다.

특히 복지나눔분과는 희망나눔 경매와 바자회를 통해 마련한 복지기금 178만8650원을 기탁했다. 기탁금은 복지기관의 추천을 받은 관내 취약계층 16가구의 겨울철 난방비로 지원될 예정이다.

한대희 시장은 "이웃의 어려움을 세심히 살피고 나눔을 실천해 주신 위원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "민관의 긴밀한 협력을 바탕으로 시민이 일상에서 체감할 수 있는 따뜻한 복지를 만들어 가겠다"고 말했다.

박성희 공동위원장도 "올 한 해의 성과는 각자의 자리에서 이웃을 위해 마음과 힘을 모아 주신 모든 분이 함께 만든 결실"이라며 "앞으로도 이웃 곁을 지키는 든든한 협의체로 함께하겠다"고 밝혔다.