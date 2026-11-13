하동쌀 수출 1000톤 달성..."잘 되어 갑니다"

경남 하동군이 2026년 단일 연도 쌀 수출 1000톤을 달성하며 대한민국 대표 수출 쌀로서의 위상을 한층 높였다고 13일 밝혔다.

군은 2012년 호주 첫 수출을 시작으로 해외 시장을 꾸준히 개척해 왔으며 올해 단일 연도 수출 1000톤을 달성하고 누적 수출량 3000톤을 넘어섰다.

이는 지난해 수출 실적 600톤과 비교해 크게 증가한 것으로 하동쌀의 해외 시장 경쟁력과 지속적인 성장 가능성을 보여주는 의미 있는 성과이다.

김현수 하동군수는 "현재 하동쌀은 캐나다·미국·뉴질랜드·영국 등 전 세계 9개국에 수출되고 있다"며 "주요 수출 실적은 캐나다 700톤·미국 147톤·뉴질랜드 51톤·영국 44톤 등으로 북미시장 중심으로 수출 기반을 안정적으로 넓혀가고 있다"고 말했다.

그러면서 "올 연말까지 수출량이 1200톤에 이를 것으로 전망된다"고 의미를 부여했다.

▲김현수 하동군수가 하동 쌀 수출 1000톤 달성 기념식에 포즈를 취하고 있다. ⓒ하동군

김 군수는 "하동쌀은 한국산 쌀뿐만 아니라 미국산·호주산·일본산 쌀 등 세계 각국의 쌀과 경쟁한 끝에 벤토스시의 엄격한 품질과 선별 기준을 통과해 정식 공급망에 진입했다"고 밝혔다.

즉 하동쌀의 품질과 상품성이 국제 식품 유통 외식 시장에서도 충분한 경쟁력을 갖추고 있음을 보여준다는 것.

김 군수는 "하동쌀은 다양한 국가의 쌀이 경쟁하는 북미 시장에서 현지 소비자들의 긍정적인 반응을 얻고 있다"며 "현재 국내에는 1700여 개의 쌀 브랜드가 경쟁하고 있는 가운데 하동쌀은 글로벌 외식기업의 품질 기준을 충족하고 해외 주요 유통 외식시장에 진출한 대표적인 지역 쌀 브랜드로 자리매김하고 있다"고 말했다.

김 군수는 "앞으로 북미 시장을 중심으로 유럽과 아시아 등 신규 수출 시장을 확대하고 글로벌 외식 기업 및 대형 유통업체와의 협력을 강화해 하동쌀의 안정적인 수출 기반을 구축해 나갈 계획이다”고도 밝혔다.

김현수 군수는 "앞으로도 해외 시장 다변화와 글로벌 유통기업과의 협력을 강화하고 하동쌀의 우수한 품질과 브랜드 가치를 세계에 널리 알려 농가소득 증대와 지역경제 활성화로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.