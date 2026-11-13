부천시, 사회연대경제 공공판로 우수사례 선정…특교세 1억 확보

경기 부천시가 사회연대경제기업의 공공시장 진출과 판로 확대를 위한 정책 성과를 인정받아 특별교부세 1억 원을 확보했다.

부천시는 행정안전부가 주관한 ‘사회연대경제 공공판로 지원 지방정부 우수사례 발굴·확산’ 공모에서 장려 등급에 선정돼 국가지방협력특별교부세 1억 원을 확보했다고 13일 밝혔다.

▲부천시청 전경 ⓒ부천시

이번 공모는 사회연대경제기업의 시장 진입과 자립 성장을 지원하기 위해 지방정부의 공공판로 지원 우수사례를 발굴하고 재정 인센티브를 제공하는 사업이다. 행정안전부는 지난해부터 올해 상반기까지의 추진 성과를 종합 평가해 전국 광역·기초자치단체 20곳을 선정했다.

시는 사회연대경제기업의 공공서비스 참여를 활성화하고 공공기관 우선구매 확대와 기업별 맞춤형 판로 개척을 지원한 점에서 높은 평가를 받았다.

시는 확보한 특별교부세를 2027년 예산에 편성해 그동안 재정 여건으로 축소됐던 관내 사회연대경제기업 판로 지원사업을 확대할 계획이다.

주요 사업은 공공기관과 사회연대경제기업을 연계하는 공공구매 활성화 지원 및 맞춤형 구매상담회 운영, 조달시장 진입을 돕는 맞춤형 조달 컨설팅과 판로 역량 강화 지원 등이다.

이를 통해 사회연대경제기업의 공공시장 진출 기회를 넓히고 다양한 판로를 확보해 기업의 경쟁력과 안정적인 자립 기반을 강화한다는 방침이다.

서정순 시 일자리정책과장은 “이번 우수사례 선정과 특별교부세 확보는 지역 사회연대경제기업의 판로 확대를 위해 꾸준히 노력해 온 결실”이라며 “확보한 재원을 효과적으로 활용해 사회연대경제기업이 자생력을 갖추고 지역경제의 든든한 한 축으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.