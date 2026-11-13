광명시, 시민 500명과 민선9기 미래 정책 논의…21일 제9회 원탁토론회

경기 광명시가 시민 500명과 함께 민선9기 시정 방향을 모색하고 지역의 미래 정책을 논의하는 자리를 마련한다.

광명시는 오는 21일 광명시민체육관에서 ‘제9회 광명시민 500인 원탁토론회’를 개최한다고 13일 밝혔다. ‘다시, 시민이 그리는 광명’을 주제로 열리는 이번 토론회는 시민이 직접 시정 현안을 논의하고 정책 우선순위를 정하거나 새로운 정책을 제안하는 시민참여 행사다.

▲제9회 원탁토론회 개최 안내문 ⓒ광명시

토론회는 1부 ‘민선9기 주요 정책 우선순위 선정’과 2부 ‘시민정책 제안’으로 나눠 진행된다.

1부에서는 일자리와 지역경제, 기본사회와 돌봄, 교통과 안전, 미래 성장과 도시 발전 등 8대 분야의 주요 정책을 놓고 토론과 투표를 통해 우선 추진 과제를 선정한다.

2부에서는 관심 분야별 소그룹 토론을 통해 지역에 필요한 정책사업을 제안하고, 전체 투표로 우수 제안사업 1~3위를 선정한다.

시는 토론회에서 나온 정책 우선순위와 시민 제안을 검토해 시정과 예산 편성에 반영하고, 검토 결과도 시민들에게 안내할 계획이다.

참여 대상은 광명시민 누구나 가능하며, 모집 인원은 500명이다. 신청은 오는 20일까지 선착순으로 진행하며, 참여를 희망하는 시민은 안내문에 있는 QR코드를 통해 신청하면 된다.

박승원 시장은 "광명의 미래를 만들어 가는 가장 큰 힘은 시민에게 있다"며 "시민 참여로 모인 다양한 생각을 시정에 반영해 함께 성장하는 광명을 만들겠다"고 말했다.