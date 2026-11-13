“첫 아르바이트부터 노동권 알아야”...근로복지공단 대구본부, 청소년 노동인권 교육 확대

▲근로복지공단 대구지역본부가 대구·경북 지역 중·고교를 직접 찾아가는 청소년 노동인권 교육 프로그램 ‘희망드림스쿨’을 실시하고 있다ⓒ근로복지공단 대구지역본부

첫 아르바이트와 사회 진출을 앞둔 청소년들이 자신의 노동권을 제대로 알고 부당한 대우에 대응할 수 있도록 지역 공공기관이 학교 현장으로 찾아가고 있다.

근로계약서 작성부터 사회보험, 산업재해 예방까지 청소년들이 실제 노동 현장에서 마주할 수 있는 문제를 미리 배우는 교육이 대구·경북 지역 중·고등학교에서 진행되면서 미래 노동자의 권익 보호를 위한 교육의 중요성이 커지고 있다.

13일 근로복지공단 대구지역본부에 따르면, 대구·경북 지역 중·고교를 직접 찾아가는 청소년 노동인권 교육 프로그램 ‘희망드림스쿨’을 올해도 활발히 운영하고 있다.

2026년 현재 총 25개 중·고교를 대상으로 진행 중인 이번 프로그램은 예비 노동자인 청소년들이 올바른 노동 가치관을 형성하고, 향후 아르바이트나 취업 현장에서 발생할 수 있는 부당한 대우에 스스로 대처할 수 있는 역량을 키우는 데 초점을 맞췄다.

특히 일방적인 이론 전달에서 벗어나 청소년들이 실제 일터에서 겪을 수 있는 사례를 중심으로 교육을 구성한 것이 특징이다.

주요 교육 내용은 올바른 근로계약서 작성법과 필수 기재 사항, 4대 사회보험의 종류와 역할, 안전하고 건강한 일터를 만들기 위한 기본 수칙 등으로, 근로계약서에 어떤 내용이 담겨야 하는지, 사회보험은 왜 필요한지, 일터에서 안전과 건강을 지키기 위해 무엇을 알아야 하는지 등을 학생들의 눈높이에 맞춰 설명한다.

특히 복잡하고 어렵게 느껴지는 사회보험 제도를 구체적인 사례와 연결해 전달하면서 학생과 교사들의 호응을 얻고 있다.

이번 교육에서 눈길을 끄는 또 다른 부분은 공단 직원들의 자발적인 참여다.

직원들은 바쁜 업무 가운데서도 직접 강사로 나서 현장 실무 경험과 전문 지식을 학생들에게 전달하고 있으며, 교과서만으로 접하기 어려운 노동 현장의 실제 사례를 공유하며 청소년들의 노동권 이해를 돕는 역할을 하고 있다.

교육에 참여한 한 고등학교 교사는 “학생들이 곧 사회로 나아가기 앞서 반드시 알아야 할 필수 노동 상식을 전문가들에게 직접 배울 수 있어 매우 유익했다”고 평가했다.

근로복지공단 대구지역본부 관계자는 “미래세대의 주역인 청소년들이 노동의 가치를 바르게 이해하고, 자신의 권리를 스스로 지킬 수 있는 역량을 키우는 것이 매우 중요하다”며, “앞으로도 공단의 전문성을 살린 찾아가는 노동인권 교육을 더욱 확대해 지역사회 청소년들이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지속해서 지원하겠다”고 밝혔다.

청소년 노동인권 교육은 단순한 노동 상식 전달을 넘어 사회에 첫발을 내딛는 청소년들이 자신의 권리를 알고 안전하게 일할 수 있도록 돕는 예방 교육이다. ‘희망드림스쿨’이 학교 현장에 뿌리내려 지역 청소년들의 건강한 노동환경 조성으로 이어질지 주목된다.