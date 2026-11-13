거제 박명옥 도의원 "굴 소비 위축돼선 안돼요"

"국정감사에서 제기된 수출 굴 노로바이러스 검출 사례가 굴 소비위축으로 이어질 가능성에 대해 우려가 됩니다."

박명옥 경남도의원(더불어민주당, 거제1)은 10일 열린 해양수산국 소관 행정사무감사에서 이같이 피력했다.

박 의원은 "지난 10월 국정감사에서는 2024년부터 2025년까지 미국으로 수출된 냉동 굴에서 노로바이러스가 검출돼 6차례 폐기·리콜된 사례와 함께, 해양수산부의 2027년도 패류생산 지정해역 바다공중화장실 설치사업 예산 미편성 문제가 지적된 바 있다"고 밝혔다.

▲박명옥 경남도의원(더불어민주당, 거제1). ⓒ프레시안(조민규)

박 의원은 또 “국정감사에서 제기된 사안은 과거의 검출 사례와 정부의 위생관리 예산에 관한 내용임에도, 보도 시점이 본격적인 굴 출하시기와 겹치면서 생산 현장에서는 소비 위축을 깊이 우려하고 있다"고 덧붙였다.

그러면서 "경남도의 선제적인 대응과 굴 생산해역 위생관리 강화에 최선을 다해야 한다"고 촉구했다.

박명옥 도의원은 "과거의 검출 사례가 현재 출하되는 굴 전체에 대한 불안으로 확산되어서는 안된다"고 하면서 "경남도 차원에서 정확한 위생정보를 제공해야 한다"고 강조했다.

즉 소비위축으로 어업인들의 피해가 커지지 않도록 소비촉진과 판로 지원에 적극 나서달라는 것.