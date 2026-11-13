시흥시, 시화방조제 디자인 태양광 사진 공모전 개최

경기 시흥시가 시화방조제 자전거길에 조성된 디자인 태양광 시설을 널리 알리기 위해 전국민 대상 사진 공모전을 개최한다.

시흥시는 디자인 태양광 시설 준공을 기념해 사진 공모전 ‘시흥 RE100, 빛나는 한 컷’을 진행한다고 13일 밝혔다. 이번 공모전은 재생에너지와 자연이 어우러진 시화방조제의 풍경을 시민과 공유하고, 디자인 태양광 시설의 매력을 알리기 위해 마련됐다.

▲시화방조제 디자인 태양광 사진 공모전 포스터 ⓒ시흥시

공모 주제는 시화방조제 자전거길 시흥시 구간의 디자인 태양광을 직접 촬영한 사진이다. 촬영 대상지는 오이도박물관 맞은편 시화방조제 초입 하부 자전거길 약 840m 구간(정왕동 2376 일원)이다.

지역과 연령에 관계없이 누구나 참여할 수 있으며, 다음 달 8일 오후 11시 30분까지 홍보 포스터에 안내된 QR코드를 통해 1인당 사진 1점을 제출하면 된다.

수상작은 주제 적합성, 작품 완성도, 독창성, 홍보 활용성 등을 종합적으로 평가해 선정한다. 수상자에게는 1등 무선 키보드(15만 원 상당), 2등 무선 이어폰(10만 원 상당), 3등 시흥시 꿈상회 물품(4만 원 상당)이 각각 주어진다. 수상작은 다음 달 18일 시흥시 누리집을 통해 발표할 예정이다.

공모전 홍보를 위한 소문내기 이벤트도 함께 진행한다. 공모전 현수막을 촬영해 인스타그램과 네이버 카페, 블로그 등 SNS에 게시한 뒤 게시물 주소를 QR코드로 제출하면 된다. 참여자 중 3명을 추첨해 2만 원 상당의 텀블러를 증정한다.

홍성림 시 환경국장은 "이번 공모전이 시민과 방문객의 다양한 시선으로 디자인 태양광의 매력을 담아내고, 시화방조제의 아름다운 풍경과 함께 널리 알리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.