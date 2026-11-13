“내가 낸 아이디어가 내년 전북교육 정책으로”…도민 제안 공모

전북 지역 학생과 학부모, 교직원, 도민이 직접 제안한 아이디어가 내년도 전북교육 정책으로 탈바꿈한다.

전북특별자치도교육청(교육감 천호성)은 도민의 생생한 현장 목소리를 교육정책에 담아내기 위해 오는 16일부터 30일까지 ‘도민의 목소리로 함께 만드는 전북교육’ 정책 제안 공모를 진행한다고 13일 밝혔다. 교육공동체와 지역주민이 정책 수립 초기 단계부터 주체로 참여해 학교와 지역의 현안을 함께 풀어가는 소통 행정을 구현하겠다는 취지다.

도교육청 정책 제안 창구인 ‘전북함께학교’를 통해 접수된 도민 의견이 지난해 26건에서 올해 52건으로 두 배 늘어나며 현장 참여 열기가 높아지자, 이를 실질적인 정책 발굴로 연결하기 위해 마련한 자리다.

공모 주제는 전북교육 10대 핵심과제의 활성화와 확산 방안으로 독서교육과 학생 마음건강, 학생맞춤통합지원, 다문화교육, 인공지능(AI) 교육, 진로·진학, 전북유학 등 전북교육 발전을 이끌 참신한 아이디어를 폭넓게 받는다.

▲전북특별자치도교육청이 도민들을 대상으로 정책 공모에 나선다. ⓒ

참여를 원하는 전북도민은 누구나 온라인 창구인 전북함께학교 누리집 내 도민정책제안 게시판을 이용하거나 제안서 양식을 작성해 구글폼으로 제출하면 된다. 전북함께학교는 카카오톡과 네이버 간편로그인 기능을 지원해 도민 누구나 번거로운 절차 없이 손쉽게 의견을 낼 수 있다.

접수된 안건은 핵심과제와의 연계성과 타당성, 실현 가능성, 파급효과, 창의성 등을 종합적으로 따지는 서면 심사를 거쳐 10건 내외의 우수 제안으로 가려진다.

최종 선정된 우수 제안자는 다음 달 16일 도교육청 5층 회의실에서 천호성 교육감과 국·과장급 간부들이 자리한 가운데 5분 발표와 3분 질의응답 형식으로 자신의 정책을 직접 설명하는 기회를 갖는다.

도교육청은 우수 제안 발표자에게 교육감 상장과 상품을 수여하고 소관 부서의 면밀한 검토를 거쳐 채택된 내용을 ‘2027 전북교육계획’과 부서별 세부 사업에 적극 반영할 방침이다. 아울러 제안한 정책의 실제 반영 여부와 검토 결과도 제안자 개개인에게 상세히 안내하기로 했다.

천호성 교육감은 “교육정책이 현장의 목소리에서 출발할 때 비로소 학교와 지역의 문제를 해결하는 살아있는 힘을 갖는다”며 “아이들의 내일을 함께 고민하는 도민들의 소중한 제안이 전북교육을 바꾸는 출발점이 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.