“스승도 제자도 해냈다”…농촌 고교 사제 31명 첨단 AI 동시 정복 '결실'

농생명 분야 특성화고등학교인 전북 남원용성고등학교(가칭 케이팜고등학교)에서 학생과 교사 31명이 나란히 인공지능(AI) 국가공인 자격증을 손에 쥐며 농촌 학교의 미래형 교육 혁신을 증명해 보였다.

남원용성고는 KT와 업무협약을 맺고 추진한 인공지능 역량 강화 사업을 통해 학생 10명이 기초 데이터 분석 능력을 검증하는 ‘에이스 베이식(AICE Basic)’ 자격을, 교사 21명이 생성형 인공지능 활용 능력을 평가하는 ‘에이스 제너러티브(AICE Generative) 1급’ 자격을 각각 취득했다고 13일 밝혔다.

단순 이론 암기가 아니라 실제 데이터를 직접 다뤄 문제를 해결하는 실습 중심의 평가에서 스승과 제자가 함께 땀 흘려 일군 값진 결실이다.

▲남원 용성고 교사. ⓒ

교사들의 열정은 눈부신 합격률로 이어졌다. 교원 30명은 지난 9월 한 달간 연구회를 꾸려 인공지능에게 정확한 명령어를 입력해 원하는 결과물을 얻어내는 기술과 생성형 인공지능 기반 콘텐츠 제작, 데이터 분석 및 시각화 등 다섯 개 영역을 집중 연수했다.

그 결과 같은 달 30일 치러진 1급 시험에 응시한 교사 22명 가운데 21명이 합격하며 95%라는 높은 합격률을 기록했다. 교사들은 오는 12월까지 배운 내용을 실제 교과 수업에 녹여내고 연구회를 통해 현장 적용 사례를 나눌 계획이다.

학생들의 도전 역시 뜨거웠다. 학생 30명은 지난 6월부터 석 달 동안 실무 과정을 밟으며 방대한 원시 데이터를 분석에 알맞게 다듬고 인공지능 모델을 직접 설계하는 훈련을 거듭했다.

이어 특강을 거쳐 지난 9월 23일 기초 시험에 도전해 10명이 합격증을 거머쥐었으며, 학교 측은 보충 학습과 재시험 지원을 통해 합격자를 더욱 늘려갈 방침이다.

이번 성과는 내년부터 본격화하는 학교의 대대적인 학과 개편과 맞물려 더욱 눈길을 끈다.

교육부 지정 협약형 특성화고인 남원용성고는 현재 AI팜과와 AI팜테크과, AI팜카페과 신입생을 모집 중이다. 인공지능과 첨단 농업을 결합한 교육과정을 통해 스마트팜 운영과 환경제어 데이터 분석은 물론 농업용 로봇과 드론, 자율주행 농기계, 친환경 바리스타 및 제빵까지 미래 농산업 현장의 핵심 실무를 가르친다.

나아가 남원시와 기업, 지역 대학과 손을 맞잡고 배움이 곧 지역 내 취업과 정착으로 이어지는 선순환 구조를 구축하고 있다.

송한득 남원용성고 교장은 “학생 교육과 교원 연수에 사제가 함께 힘을 쏟은 노력이 자격 취득이라는 값진 결실로 이어져 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 첨단 인공지능 농업 시대를 이끌어갈 핵심 기술인재를 길러내는 데 모든 역량을 쏟겠다”고 말했다.