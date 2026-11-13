동군산병원, 간호·간병 통합서비스 우수기관… 보호자 없는 쾌적한 환경 조성

오성의료재단 동군산병원이 주민들에게 양질의 의료서비스를 제공하며 환자 중심의 의료서비스를 실천하는 지역 거점 병원으로 확고히 자리매김했다.

이와 관련 동군산병원은 최근 국민건강보험공단에서 주관하는 '간호간병통합서비스 우수기관'으로 선정되며 지역 내 최고 수준의 환자 중심 입원 의료서비스 역량을 입증했다.

이번 우수기관 선정은 국민건강보험공단이 환자 안전 관리, 간호 서비스의 질, 병상 운영 실적, 서비스 제공 성과 등을 종합적으로 평가한 결과로 동군산병원은 간호사와 간호조무사, 요양보호사 등 전문 인력이 팀을 이뤄 제공하는 간호간병통합서비스를 성공적으로 안착시킨 성과를 인정받았다.

▲간호 간병 통합 의료서비스 우수 기관ⓒ오성의료재단 동군산병원

간호간병통합서비스는 사적으로 고용한 간병인이나 보호자의 상주를 제한하고 병원의 전문 인력이 24시간 필요한 간호와 간병을 제공하는 안심 제도다.

동군산병원은 이를 통해 환자와 보호자의 경제적, 신체적 간병 부담을 덜어주고 불필요한 방문객의 병실 출입을 최소화해 병원 내 감염을 예방하고 쾌적한 치유 환경을 조성하는 데 앞장서고 있다.

이성규 동군산병원 이사장은 “이번 우수기관 선정은 환자가 가장 안전하고 편안하게 회복할 수 있는 입원환경을 제공하기 위해 모든 임직원이 한마음으로 헌신한 결과”라며 “앞으로도 간호간병통합서비스의 질을 한층 더 높여 지역 주민들이 믿고 치료에만 전념할 수 있는 최적의 의료환경을 만들어 가겠다”고 전했다.