동학과 베트남전의 교차…제6회 고창 신재효문학상에 황윤희 ‘녹두장군과 호 아저씨’ 선정

▲ 황윤희 작가ⓒ고창군

제6회 고창 신재효문학상 당선작으로 황윤희 작가의 장편소설 ‘녹두장군과 호 아저씨’가 선정됐다.

전북자치도 고창군은 국내 문단에서 활발히 활동 중인 이성아, 김종광, 박영진, 손홍규, 정지아 등 5명의 문인이 참여한 심사를 거쳐 이같이 결정했다고 13일 밝혔다. 당선작에는 상금 5천만 원이 수여되며, 내년 3월 중 출판사 다산북스를 통해 단행본으로 출간될 예정이다.

당선작 ‘녹두장군과 호 아저씨’는 고창을 배경으로 베트남전쟁 참전용사인 노인과 베트남 출신 며느리, 그리고 손자의 이야기를 중심으로 전개된다. 작품은 한국의 동학농민혁명과 베트남전쟁이라는 두 비극적 역사의 상처를 조명하는 동시에, 세대와 문화적 배경의 차이에서 비롯된 갈등을 넘어 가족 간의 진정한 이해와 화해로 나아가는 과정을 깊이 있게 그려냈다는 평가를 받았다.

올해 공모에는 지난해보다 4배 이상 많은 작품이 접수되며 뜨거운 관심을 모았다. 고창의 고유한 역사와 문화자원을 모티브로 한 문학 창작 열기가 전국적으로 확산하고 있음을 보여주는 대목으로, 신재효문학상이 명실상부한 전국 규모의 문학상으로 자리매김했음을 입증했다.

황윤희 작가는 경북 봉화 출신으로 건국대학교 국어국문학과를 졸업했다. 2013년 제3회 6·15 통일문학상 단편소설 부문에서 ‘나의 지니, 파르티잔 김 씨’로 대상을 받으며 문단에 이름을 알렸다. 이후 안성신문사 편집국 부국장을 지냈으며, 2022년부터 올해 6월까지 안성시의회 시의원으로 의정 활동을 펼친 독특한 이력을 지니고 있다.

심덕섭 고창군수는 “역사의 아픔을 넘어 서로를 이해하고 화해하는 이야기가 많은 독자에게 깊은 울림을 전할 것으로 기대한다”며 “앞으로도 신재효문학상을 통해 고창만의 역사와 문화가 훌륭한 문학작품으로 재탄생하고, 고창의 매력을 널리 알릴 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.