한국수자원공사 신임 사장에 양승조 전 충남지사…13일 취임

▲양승조 신임 한국수자원공사 사장 ⓒ프레시안 DB

양승조 전 충남도지사가 한국수자원공사(K-water) 제17대 사장에 임명됐다.

한국수자원공사는 양 신임 사장이 13일 오후 2시 대전 대덕구 본사 대강당에서 취임식을 갖고 공식 업무에 들어간다고 밝혔다. 임기는 2년이다.

양 사장은 기후에너지환경부 장관의 제청을 거쳐 이재명 대통령의 임명 승인을 받았다.

충남 천안 출신인 양 사장은 성균관대학교 법학과를 졸업하고 1995년 37회 사법시험에 합격해 변호사로 활동했다.

2004년 열린우리당 소속으로 17대 국회의원 선거에서 천안 지역구에 당선된 뒤 20대까지 내리 4선 의원을 지냈다. 국회 보건복지위원장을 역임했으며 2018년부터 2022년까지 민선 7기 충남도지사로 도정을 이끌었다.

양 사장은 국회와 지방행정에서 쌓은 경험을 바탕으로 국가물 관리 정책과 공사의 주요 현안을 이끌게 된다.

특히 기후변화에 따른 극한 홍수와 가뭄 대응, 노후 수자원시설 안전관리, 반도체 등 첨단산업의 안정적인 용수 공급체계 구축이 주요 과제로 꼽힌다.

충남을 비롯한 주요 산업단지의 첨단산업 투자 확대에 맞춰 공업용수 공급기반을 확충하고, 인공지능과 디지털 기술을 활용한 물 관리 혁신도 추진해야 한다.

양 사장은 취임을 앞두고 기후위기 대응과 첨단 산업용수 공급을 주요 과제로 제시했다.

그는 언론 인터뷰에서 “기후위기 대응과 첨단 산업용수 공급을 성공적으로 완수하겠다”며 공사 내부 전문가들과 협력해 주요 현안을 해결하겠다는 의지를 밝혔다.

또 인공지능 정수장과 지능형 상수도관망, 반도체용 초순수 등 첨단 물 관리 기술의 경쟁력을 높이고 해외 진출을 확대하겠다는 구상도 제시했다.

다만 정치인과 광역단체장 출신인 양 사장이 물 관리 전문 공기업을 이끌 기술적 전문성이 충분한지를 놓고 일각에서는 우려도 제기된다.

이에 따라 국회와 충남도정에서 쌓은 정책 조정 능력을 전문적인 물 관리 체계와 어떻게 접목할지가 향후 경영성과를 가를 주요 과제로 보인다.

한편 전임 윤석대 사장은 지난 6월 말 임기가 만료됐으나 후임 인선이 약 4개월 지연되면서 직무를 이어왔다. 윤 사장은 13일 오전 이임식을 갖는다.