제17회 고창군 애향대상에 김사중 전 고창부안축협장 선정

▲애향대상, 김사중 전 고창부안축협장이 선정됐다.ⓒ고창군

전북자치도 고창군 지역사회 발전과 공동체 화합에 헌신한 주역들이 '제17회 고창군 애향대상' 수상자로 이름을 올렸다.

고창군 애향본부(본부장 백영종)는 지난 12일 '제17회 고창군 애향대상 심의위원회'를 열고 올해의 부문별 최종 수상자를 확정했다고 13일 밝혔다.

심의 결과 영예의 애향대상에는 김사중 전 고창부안축협장이 선정됐다. 이어 애향특별상은 김경숙 고창드론축구단 감독과 정명순 생활지원사 효행상은 박가순 씨가 각각 수상의 영예를 안았다.

애향대상을 받게 된 김사중 전 축협장은 고창한우협회를 창립하며 지역 한우산업의 초석을 다진 인물이다. 고창부안축협장 재임 시절에는 축산농가의 실질적인 소득 증대와 지역 축산업 경쟁력 제고에 힘썼으며, 꾸준한 지역사회 나눔 활동으로 이웃사랑을 실천한 점을 높이 평가받았다.

애향특별상 수상자들도 각자의 영역에서 묵묵히 지역사회의 울타리 역할을 해왔다. 김경숙 감독은 드론축구 불모지였던 고창에 팀을 창단해 국제드론축구대회 세계 2위 입상 및 청소년 국가대표 상비군 5명 배출이라는 성과를 일궈내며 지역 체육의 저변을 넓혔다.

함께 특별상을 받는 정명순 생활지원사는 불의의 교통사고로 부모를 잃은 지적장애인 3명을 가정위탁으로 돌보며, 이들이 건강한 사회구성원으로 자립할 수 있도록 헌신적으로 뒷바라지한 공로를 인정받았다.

효행상 수상자인 박가순 씨는 홀로 지내던 시아버지를 20여 년간 극진히 봉양하며 식사와 목욕 등 일상 전반을 세심하게 보살펴, 각박해지는 현대 사회에 깊은 울림과 귀감을 전했다.

백영종 고창군 애향본부장은 "각자의 자리에서 뜨거운 애향심과 헌신으로 고향을 빛내주신 수상자들께 깊은 존경과 감사를 전한다"며 "앞으로도 애향정신을 널리 확산해 따뜻하고 결속력 있는 지역공동체를 만드는 데 앞장서겠다"고 말했다.

심덕섭 고창군수 역시 "묵묵한 헌신과 나눔의 정신이야말로 고창을 움직이는 가장 큰 원동력"이라며 "'함께여는 미래, 도약하는 고창'을 실현하는 데 군정 역량을 집중하겠다"고 축하의 뜻을 전했다.

한편, 1977년 출범해 군민화합교례회와 장학사업 등을 이어온 고창군 애향본부는 오는 20일 고창 동리국악당에서 군민과 향우들이 참석한 가운데 '제17회 고창군 애향대상 증정식'을 개최할 예정이다.