천안시, 시민·전문가 100명 정책자문단 출범

▲장기수 천안시장이 정책자문단 위촉식에서 인사말을 하고 있다 ⓒ천안시

충남 천안시가 시민과 전문가 100명으로 구성된 정책자문단을 출범시켰다.

천안시는 지난 12일 시청 대회의실에서 ‘정책자문단 위촉식 및 전체회의’를 열고 시민참여형 정책자문 체계 운영에 들어갔다.

새 정책자문단은 교수와 기업인 등 분야별 전문가 74명과 공개모집으로 선발한 시민 26명으로 구성됐다.

특히 시민을 공개모집으로 선발한 것은 이번이 처음으로, 기존 전문가 중심의 정책 자문에 시민들의 현장 경험과 의견을 반영할 수 있도록 참여폭을 넓혔다.

앞서 시는 전문화·다양화하는 행정수요에 대응하기 위해 관련 조례를 개정하고 정책자문단 정원을 기존 50명에서 100명으로 확대했다.

시는 앞으로 자문단과 정기적으로 소통하며 전문가의 전문성과 시민의 생활 속 경험을 주요 정책 수립과 시정 운영에 반영할 계획이다.

장기수 천안시장은 “정책자문단 100인의 지혜를 모아 시민이 체감할 수 있는 실효성 있는 정책을 발굴하겠다”며 “각계각층의 다양한 목소리를 시정에 적극 반영해 미래 성장 기반을 다지겠다”고 말했다.