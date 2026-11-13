“정주 여건과 주민 삶의 질 향상”…군산시, 2027년 어촌뉴딜3.0 공모사업 선정

전북자치도 군산시가 어촌지역민들의 정주 여건과 생활 안전 기반 개선을 통해 실질적으로 체감할 수 있는 성과를 만들어 가고 있다.

이와 관련 군산시에 따르면 해양수산부가 주관하는 ‘2027년 어촌뉴딜3.0 공모사업’ 대상지에 비안도와 두리도 일원이 최종 선정됐다.

어촌뉴딜3.0사업은 인구 감소와 고령화, 생활 서비스 부족 등으로 어려움을 겪는 어촌 지역의 정주 여건과 생활·안전 기반을 개선하고 지역의 특화 자원을 활용해 어촌에 새로운 활력을 불어넣기 위한 국가사업이다.

시는 공모 준비 단계부터 주민들과 긴밀히 소통하며 지역 현안과 주민 의견을 면밀하게 검토하고 관계기관과의 협력을 통해 지역 여건에 적합한 사업계획을 구체화하는 등 공모 선정을 위한 체계적인 대응을 펼쳐왔다.

▲비안도 두리도 어촌뉴딜3.0 공모사업 선정ⓒ전북자치도

이러한 노력의 결실로 군산시는 국비 70억 원을 확보했으며 비안도항과 두리도항 일원에 총 100억 원 규모의 사업비를 투입해 2027년부터 2030년까지 4년간 사업 추진에 나설 계획이다.

이번 사업은 단순한 어항시설 정비를 넘어 어업활동 기반 개선과 생활환경 정비, 안전시설 확충 등을 종합적으로 추진해 주민들이 체감할 수 있는 실질적인 정주 여건 개선에 중점을 두고 호안도로 개선, 부잔교 설치, 태양광 발전설비 구축 등이 포함됐다.

해당 사업을 통해 노후 어항과 생활환경을 체계적으로 정비하고 지역 특성과 수요를 반영한 기반 시설을 확충해 주민들의 삶의 질을 높여 어촌 발전의 토대를 마련할 것으로 기대하고 있다.

군산시 관계자는 “이번 공모사업은 비안도와 두리도의 지역 여건과 주민들의 의견을 바탕으로 철저히 준비한 결과”라며 “그동안 추진해 온 어촌 관련 사업들과 유기적으로 연계해 사업 간 시너지 효과를 극대화하고 지역의 지속 가능한 발전으로 이어질 수 있도록 내실 있게 사업을 추진하겠다”고 밝혔다.

이어 “앞으로도 주민들과 긴밀히 소통하면서 기존 사업과의 연계성을 강화하고, 주민들이 실질적으로 체감할 수 있는 성과를 만들어 나가겠다”고 덧붙였다.