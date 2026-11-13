진암사회복지재단, 고창군 취약계층에 2000만 원 상당 김치 기탁

▲진암사회복지재단(이사장 김정완)이 지난 12일 관내 어려운 이웃을 위해 써달라며 2,000만 원 상당의 김치 260박스(박스당 10㎏)를 기탁했다.ⓒ고창군

전북 고창군 지역 내 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위한 민간의 온정이 이어지고 있다.

고창군은 진암사회복지재단(이사장 김정완)이 지난 12일 관내 어려운 이웃을 위해 써달라며 2000만 원 상당의 김치 260박스(박스당 10㎏)를 기탁했다고 밝혔다.

이번 나눔은 동절기를 앞두고 경제적 어려움을 겪는 저소득 가구의 건강한 식생활을 지원하고 지역사회에 온기를 불어넣기 위해 마련됐다. 기탁된 물품은 고창군을 통해 관내 저소득 취약계층과 복지 사각지대 가구 등에 순차적으로 배부될 예정이다.

김정완 진암사회복지재단 이사장은 “작은 정성이지만 이웃들이 건강하고 따뜻한 겨울을 나는 데 실질적인 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 호흡하며 소외된 이웃을 살피는 지속적인 나눔 활동을 이어가겠다”고 전했다.

이에 심덕섭 고창군수는 “해마다 잊지 않고 지역사회를 위해 따뜻한 나눔을 실천해 주시는 진암사회복지재단에 깊이 감사드린다”며 “기탁해 주신 소중한 김치는 도움이 절실한 이웃들의 식탁에 온전히 전달될 수 있도록 세심히 살피겠다”고 화답했다.