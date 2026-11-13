김제시, 체납차량 합동 단속… 번호판 10대 영치·경고장 6대 부착

▲김제시, 체납차량 합동 단속 실시ⓒ김제시

전북자치도 김제시가 체납액 근절과 건전한 납세 환경 조성을 위해 시 전역을 대상으로 체납차량 번호판 합동 영치에 나섰다.

김제시는 세정과와 읍·면·동 합동으로 시 전 지역에서 체납차량 번호판 영치 활동을 실시해 번호판 10대를 영치하고, 6대에 경고장을 부착했다고 13일 밝혔다.

시는 이번 합동 단속에 앞서 지난 7월 체납차량 번호판 영치 예고문을 발송하고 매달 체납 문자를 발송하는 등 자진 납부를 유도하기 위한 사전 안내를 지속해 왔다.

번호판이 영치된 차량은 즉시 운행이 금지되며 체납액을 전액 납부해야만 번호판을 반환받을 수 있다.

특히 번호판이 영치된 상태에서 차량을 계속 운행할 경우 관련 법령에 따라 형사처벌 등 불이익을 받게 된다.

최근열 김제시 세정과장은 “지방세와 세외수입에 대한 납부 의식을 고취하고 건전한 지방재정을 확보하기 위해 앞으로도 적극적인 징수 활동을 추진할 것”이라며 “납세자들께서는 미리 체납액 여부를 확인하고 자진 납부하여 번호판 영치로 인한 불편을 겪지 않길 바란다”고 당부했다.