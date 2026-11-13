아산배 활용 지역 증류주 ‘이로’ 출시…제조 효율 높여

▲아산지역 특산물인 아산 배를 활용해 만든 증류주 '이로' ⓒ아산시

충남 아산시가 지역 특산물인 아산 배를 활용한 증류주 ‘이로(IRO)’를 출시했다.

아산시는 농업기술센터가 국립식량과학원의 신기술 보급 시범사업을 통해 아산 배를 원료로 한 지역 증류주를 개발했다고 13일 밝혔다.

이번에 적용된 기술은 배즙에 당을 첨가해 당도를 30브릭스까지 높인 뒤 발효시켜 알코올 도수가 높은 과실주를 만들고, 이를 한 차례 증류하는 방식이다.

기존에는 알코올 도수 10% 안팎의 과실주를 두 차례 이상 증류해야 했지만, 새 기술은 증류 횟수를 줄여 시간과 에너지 소비를 절감할 수 있다.

특히 생산효율을 높이면서 과일 고유의 향을 유지할 수 있어 소규모 양조장에서도 활용도가 높을 것으로 기대된다.

농업회사법인 아산증류소가 생산한 ‘이로’는 알코올 도수 45%, 용량 375㎖로 아산배 특유의 은은한 단맛과 향을 살린 것이 특징이다.

이미용 아산시농업기술센터 농촌자원과장은 “아산배로 만든 지역 증류주가 첫발을 내디뎠다”며 “앞으로 판로 확대와 제조기술 보급을 통해 지역 농산물의 부가가치를 높이겠다”고 말했다.