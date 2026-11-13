전북TP 도움받은 고창군 수혜기업 10곳 '메가쇼 2026 시즌2'서 '인기'

▲ⓒ전북테크노파크

전북테크노파크(원장 이규택, 이하 전북TP)가 지원하는 '시군구 연고산업육성사업'의 고창군 수혜기업들이 국내 최대 규모 소비재 박람회에 참가해 개막 첫날부터 관람객들의 호응을 얻고 있다.

전북TP는 12일 오는 15일까지 나흘간 경기도 일산 킨텍스 제1전시장(2·3·4홀)에서 열리는 '메가쇼 2026 시즌2'에 고창군 수혜기업 10개사가 참가해 본격적인 판로 개척에 나섰다고 밝혔다.

이번 박람회에 참여한 기업은 △고창청정고구마가공식품 △고창명산품복분자주 △고창풍천장어식품 △내츄럴코어 △도담공방 △빛뜨락 △생활발효 △오민성의 풍천장어 △코스모팜 △행복식 등 총 10곳이다.

시군구연고산업육성사업은 전북TP 디자인센터와 고창식품산업연구원의 협력을 바탕으로 추진되는 사업으로, 장어·고구마·복분자 등 고창 지역의 우수 특화 자원을 활용한 디자인 개발과 시제품 제작 등 다양한 기업 지원 프로그램을 제공하고 있다.

박람회 개막 첫날인 12일, 전시장 내 부스에는 고창 지역의 특화 먹거리를 직접 체험하고 구매하려는 관람객들의 발길이 끊이지 않았다.

참가 기업들은 현장 시식 행사와 다양한 이벤트를 열어 고창 식품의 우수성을 알리는 한편, 소비자들의 반응을 살피며 브랜드 인지도를 높였다.

또한 대형 유통사 및 바이어들과 1대1 비즈니스 상담을 진행하며 기업 간 거래(B2B) 판로 확대에도 주력하고 있다.

유중길 전북TP 디자인센터장은 "개막 첫날부터 방문객들의 만족도가 매우 높게 나타났다"며 "고창군 수혜기업들이 고도화된 디자인 개발 성과를 바탕으로 국내외 바이어와 소비자의 이목을 사로잡고 신규 판로 개척이라는 가시적인 결실을 거둘 수 있도록 남은 일정 동안 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.