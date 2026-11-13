거제시, 2026 하반기 신혼부부 반값여행 운영키로

거제시(시장 변광용)는 결혼 3년 이내 신혼부부를 대상으로 '2026년 하반기 신혼부부 반값여행'을 운영한다고 13일 밝혔다.

이번 사업은 지난 8월 호우피해 이후 위축된 관광수요를 회복하고 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

특히 신혼부부의 여행비 부담을 완화하고 숙박·관광·체험·전통시장 이용을 연계한 체류형 관광을 활성화 해 지역내 소비 확대를 유도할 계획이다.

모집규모는 총 35팀으로 신청대상은 공고일 기준 거제시 및 인접지역(통영·고성)을 제외한 관외 거주자 중 혼인관계증명서상 결혼 3년 이내 신혼부부다. 자녀가 있는 경우 동반 참여도 가능하다.

참여 희망자는 11월 16일 오전 9시부터 12시까지 3시간 동안 거제 반값여행 홈페이지(www.geojetrip.kr)를 통해 온라인으로 사전 신청하면 된다.

▲거제시청 전경. ⓒ프레시안(조민규)

신청 때 혼인관계증명서·신분증 사본 등 관련 증빙자료를 첨부해야 하며 신청내용 검토와 승인 절차를 거쳐 최종 참여대상자를 확정한다.

모집공고는 거제시청 홈페이지에 게시돼 있으며 지원대상과 신청방법 등 자세한 사항을 확인할 수 있다.

지원대상 소비금액이 15만 원 이상인 경우 해당 금액의 50%를 1팀당 최대 20만 원까지 모바일 거제사랑상품권으로 지급한다.

숙박비를 비롯해 관광지 입장료·체험비·유람선 탑승료·식당·카페 이용료·전통시장 구매비 등이 지원금 산정에 포함되며 렌터카·주유비·유흥업소 등 일부 업종의 소비금액은 제외된다.

참여자는 여행 종료 후 5일 이내에 거제 반값여행 홈페이지를 통해 여행경비 지급을 신청하고 숙박 업소 이용확인서·결제 영수증·SNS 게시 증빙자료 등을 제출해야 한다.

거제시는 증빙자료와 필수요건 충족 여부를 확인한 후 지원금을 지급할 예정이다.

자세한 참여방법 및 지원요건 등은 거제시청 홈페이지와 거제 반값여행 신청 사이트(www.geojetrip.kr)에서 확인할 수 있다.

전제중 관광과장은 "지원금을 받기 위해서는 △거제시 관내 숙박시설 1박 이상 △유료 관광지(시설) 및 전통시장 각 1개소 이상 방문 △팀 대표자 개인 SNS에 참여인원 전원이 포함된 여행 후기 게시 △지원대상 소비금액 15만 원 이상 등 4가지 필수요건을 모두 충족해야 한다"고 밝혔다.

그러면서 "이번 사업이 신혼부부에게는 아름다운 거제에서 특별한 추억을 만드는 기회가 됐으면 한다"고 의미를 부여했다.

즉 거제지역 관광시장에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되기를 기대한다한다는 것.