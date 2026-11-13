김제 금만농협 ‘지평선 쌀’ 몽골 첫 수출길…중앙아시아 시장 공략 본격화

▲김제 금만농협 ‘지평선 신동진 쌀’, 몽골 첫 수출길ⓒ김제 금만농협

전북자치도 김제시의 대표 브랜드 농산물인 ‘지평선 신동진 쌀’이 몽골 수출길에 오르며 해외 시장 영토를 넓혔다.

김제 금만농협은 지평선 신동진 쌀의 몽골 첫 수출을 기념하는 선적식을 개최했다고 13일 밝혔다.

이날 행사에는 정성주 김제시장 강대현 농협중앙회 김제시지부장 최승운 금만농협 조합장을 비롯한 임직원들이 참석해 수출을 축하하고 지속적인 해외 판로 확대를 기원했다.

이번 수출은 지난 10월 12일 김제시와 금만농협 수출업체인 LS Trading 몽골 수입업체인 CASS TOWN GROUP 관계자들이 함께 지평선 쌀의 우수한 품질을 직접 확인하면서 성사됐다. 선적을 마친 쌀은 몽골 현지 매장에 첫선을 보이며 현지 소비자들을 공략할 예정이다.

이번에 수출되는 ‘지평선 신동진 쌀’은 넓은 평야와 천혜의 자연조건을 갖춘 금만경 너른들에서 재배된 김제시의 주력 품종이다. 특히 농산물우수관리(GAP) 인증을 통한 철저한 품질관리로 뛰어난 밥맛을 인정받고 있다.

금만농협은 2016년 호주 수출을 시작으로 중동 미국 캐나다 영국 등 세계 각국에 김제 쌀을 꾸준히 선보여 왔으며 이번 몽골 진출을 통해 중앙아시아 시장까지 판로를 넓히게 됐다.

정성주 김제시장은 “금만농협의 지속적인 수출 성과는 김제시 고품질 쌀의 우수성을 대외적으로 다시 한번 각인시키는 계기가 됐다”며 “올해 극심한 가뭄으로 수확량이 줄었음에도 쌀 재고 문제와 가격 하락으로 시름하는 농민들에게 큰 위안과 희망이 되길 바라며 시 차원에서도 지역 농산물 수출을 위해 최우선적인 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

최승운 금만농협 조합장은 “지평선 쌀 수출과 소비 촉진을 위해 적극적으로 힘써주신 김제시에 깊이 감사드린다”며 “철저한 품질관리로 생산된 지평선 신동진 쌀이 안정적이고 지속적인 수출로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.