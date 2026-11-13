부안군, 매입형 ‘청년임대주택’ 13일 입주…정착 디딤돌 놓다

취업난과 고물가 속에 주거 불안을 겪는 청년들의 시름을 덜어주기 위해 전북 부안군이 직접 팔을 걷어붙였다.

부안군은 청년들의 팍팍한 주거비 부담을 덜고 안정적인 지역 정착을 뒷받침하기 위해 기존 주택을 사들여 단장한 ‘청년임대주택’의 첫 입주를 13일부터 본격적으로 시작한다고 밝혔다. 이번에 공급되는 물량은 부안군이 자체 예산을 들여 매입한 임대주택 15세대 분량이다.

입주 대상은 공고일 기준 19세 이상 45세 이하의 무주택 청년(미혼·신혼부부 포함)으로, 가구의 소득 수준이 기준 중위소득 150%(1인 가구의 경우 180%) 이하인 자격 요건을 엄격히 적용했다.

특히 취약계층의 주거 안정을 우선하기 위해 국민기초생활수급자와 차상위계층, 지원 대상 한부모가족에게 1순위 자격을 부여했으며, 이어 본인과 부모의 월평균 소득, 본인의 월평균 소득 등을 따져 2·3순위 입주자를 투명한 절차를 거쳐 최종 선정했다.

군은 입주자들이 입주 당일부터 곧바로 편안한 생활을 시작할 수 있도록 꼼꼼한 시설 사전 점검을 마치고 맞춤형 입주 안내를 마친 상태다.

청년들이 새 보금자리에서 쾌적하게 생활하며 미래를 향한 새로운 도전에 집중할 수 있을 것으로 군은 내다보고 있다.

▲전북특별자치도 부안군청사 ⓒ

부안군은 이번 자체 매입 물량 15세대 외에도 국토교통부의 기존 주택 매입임대주택 사업을 통해 확보한 청년임대주택 물량 역시 조만간 깐깐한 자격 검증과 선정 절차를 마무리 짓고 순차적으로 입주를 시작할 방침이다.

부안군 관계자는 “새로 마련된 청년임대주택이 지역 청년들의 어깨를 짓누르던 주거비 부담을 한결 덜어내고 부안에 뿌리를 내리는 든든한 정착의 디딤돌이 되길 바란다”며 “앞으로도 청년들이 꿈을 키우며 살기 좋은 부안을 체감할 수 있도록 실효성 있는 주거복지 정책을 꾸준히 넓혀가겠다”고 말했다.