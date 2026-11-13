목포대 의대 탈락 반발 단식했던 김원이 의원 "전남대병원 목포 분원 받겠다?"

목포대를 국립의대 신설 심사 대상에 포함할 것을 요구하며 단식했던 김원이 더불어민주당 의원(전남광주 목포)이 정치권에서 제안한 전남대병원 목포분원 설립을 검토하겠다고 13일 밝혔다.

하지만 이는" 의과대학 신설을 배제한 전남대병원 목포 분원 설치를 반대한다"는 서남권 연석회의와 국립목포대학교의 입장만 배치된다.

김원이 의원은 이날 지역민들에게 '염려 덕분에 잘 회복하고 국회에 출근했다'며 장문의 문자메시지를 보냈다.

그는 문자 메시지에서 "많은 분들이 염려 해주신 덕분에 몸이 빠르게 회복됐다"며 "오늘 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에 출석했다"고 근황을 알렸다.

앞서 김 의원은 전남광주통합특별시의 국립의대 후보대학 추천 과정이 불공정하다며 지난달 30일 단식에 돌입해 11일째에 건강 악화로 단식을 중단했다.

▲김원이 의원이 교육부 앞에서 단식 농성을 하고 있다. 2026. 10. 30 ⓒ김원이 의원실

김 의원은 이번 문자에서 "지난 9일 김민석 당 대표께서는 '전남대 목포병원을 반드시 추진할테니, 나를 믿고 단식을 중단해 달라'고 말씀 주셨다"며 "국립의대 심사 및 추천과정에서 드러난 전남광주특별시와 교육부의 부실, 졸속, 불공정 의혹을 제대로 밝히겠다"고 다짐했다.

그러면서 "다만, 제안된 전남대 목포병원 건립 역시 현실적 대안 중 하나로 목포시민 여러분과 함께 검토하겠다"고 밝혔다.

김 의원의 이날 문자메시지는 그동안 목포대를 비롯해 지역민들이 반대해 온 전남대병원 목포 분원을 받아들일 수 있다는 전향적인 입장으로, 목포대와 지역민들의 반발이 예상된다.

앞서 목포대는 지난 10일 박시형 총장 직무대리 명의의 입장문을 통해 "국립목포대 의과대학 신설을 둘러싼 공정성·적법성 논란이 법적 절차로 이어진 상황에서 의대 탈락을 기정사실로 한 보완책을 논의하는 것은 받아들일 수 없다"고 강조했다.

특히 전남대학교병원 분원 설치와 국립목포대 반도체학과 신설 등 일부에서 제기되는 지원 방안에 대해 현실성이 떨어지고 서남권 의료·교육 여건을 개선하는 근본적인 대책이 될 수 없다고 일축했다.