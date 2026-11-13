오산시, 경기 안전전세 프로젝트 우수상 수상…전세사기 예방 성과 인정

경기 오산시가 전세사기 예방을 위한 민관 협력 성과를 인정받아 ‘2026 경기 안전전세 프로젝트 성과발표회’에서 우수상을 수상했다.

오산시는 지난 12일 경기신용보증재단 3층 강당에서 열린 이번 발표회에서 안전전세관리단 운영과 공인중개사 협업, 전세사기 예방 활동 및 홍보 성과 등을 높이 평가받았다고 13일 밝혔다.

▲‘2026 경기 안전전세 프로젝트 성과발표회’ 시상식 모습 ⓒ오산시

경기도가 주관한 이번 발표회에는 도내 12개 시·군·구가 참여했으며, 오산시는 중개사무소 500곳 이하 시·군이 속한 C그룹에서 우수사례를 발표했다.

시는 관내 공인중개사무소 413곳 가운데 298곳이 프로젝트에 참여해 72%가 넘는 참여율을 기록했다. 안전전세관리단과 함께 중개 현장을 지도·점검하고 운영협의회를 통해 공인중개사의 의견을 수렴하는 등 현장 중심의 예방 활동을 펼쳐왔다.

또한 전세안심 상담창구 운영과 각종 교육·회의를 통한 예방 정보 안내 등 시민들의 피해 예방에도 힘쓰고 있다.

앞으로는 경기도의 AI 기반 ‘경기 안심 부동산’ 서비스 활용을 확대하고, 공인중개사와 협력해 임차인이 계약 전 위험 요소를 확인할 수 있도록 지원할 계획이다.

조용호 시장은 “이번 수상은 시민의 안전한 주거환경을 위해 공인중개사와 행정기관이 함께 노력한 결과”라며 “현장 중심의 예방 활동과 민관 협력을 확대해 안심하고 부동산을 거래할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.