[양주 소식]고향사랑기부제 민간 플랫폼 '양주 고향ON' 운영 등

▲고향사랑기부제 민간 플랫폼 '양주 고향ON'ⓒ양주시

◇고향사랑기부제 민간 플랫폼 '양주 고향ON' 운영

양주시는 고향사랑기부제 참여를 활성화하고 기부자 편의를 높이기 위해 민간 플랫폼인 '양주 고향ON'을 운영한다.

'양주 고향ON'은 기존 '고향사랑e음'에 더해 기부 참여 경로를 확대하기 위해 마련한 민간 기부 플랫폼이다.

시는 기업 및 공공기관 복지몰 운영업체와의 협력을 통해 기업 임직원들이 복지포인트를 활용해 고향사랑기부에 참여할 수 있는 창구를 마련했다.

이를 통해 다양한 기업 복지몰과 연계해 기부자의 접근성을 높이고 새로운 기부자층을 확보할 수 있을 것으로 기대한다.

플랫폼 운영을 기념한 특별 이벤트도 진행한다.

10만원 이상 기부한 선착순 300명에게 1만 5000원 상당의 상품권을 추가로 제공한다. 기부자는 온누리상품권 또는 복지몰 상품권 중 하나를 선택할 수 있다.

기부자를 위한 답례품으로는 양주골쌀, 전통 장류 세트, 한돈 선물 세트, 수제 유제품 등 양주의 특색을 담은 농특산물과 제품을 마련했다.

◇평생학습 동아리 ‘글그림터 스밈’, 작품 전시회 개최

‘2026년 양주시 평생학습 동아리 지원사업’에 선정된 캘리그래피 동아리 ‘글그림터 스밈’이 20일까지 양주시청 3층 오픈 갤러리에서 작품 전시회 ‘온기’를 개최한다.

‘글그림터 스밈’은 총 7명의 회원이 뜻을 모아 활동 중인 학습동아리다. 정기적인 창작 활동은 물론 다양한 체험‧행사, 재능 나눔 등을 통해 지역사회에 온기를 전하고 있다.

이번 전시회에서는 일상에서 마주하는 소소한 풍경과 삶의 찰나, 그리고 휴식과 치유의 메시지를 글과 그림으로 담아낸 개성 넘치는 작품들을 선보인다.

참여 작가들은 각자의 시선으로 삶을 따뜻하게 해석한 캘리그래피 및 회화 작품들을 통해 바쁜 일상을 살아가는 시민들에게 쉼과 위로를 건넬 예정이다.

관람은 양주시청을 찾는 시민 누구나 무료로 가능하며, 관람 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지다. 주말과 공휴일은 휴관한다.

◇양주시립미술창작스튜디오, 지역 예술인 대상 재료학 특강 개최

양주시는 19일부터 20일까지 양주시립미술창작스튜디오 주관으로 지역 미술인의 창작 역량 강화를 위한 ‘2026년 재료학 강의 및 워크숍’을 개최한다.

이번 특강은 미술재료 전문기업 신한화구의 지원으로 마련됐으며, 양주시 지역 미술인과 양주시립미술창작스튜디오 입주작가가 함께 참여하는 전문교육 프로그램으로 운영된다.

19일에는 양주시립장욱진미술관 지하 1층 교육실에서 오전 11시부터 오후 1시까지 수채화와 한국화 재료학 강의가 진행된다. 참가자들은 재료별 특성과 활용 방법 등을 배우고, 창작 과정에서의 재료 선택과 표현 기법을 살펴볼 예정이다. 이날 참가자들에게는 양주시립장욱진미술관 무료입장 혜택도 제공된다.

20일에는 양주시립미술창작스튜디오 1층 커뮤니티룸에서 오전 10시부터 12시까지, 오후 2시부터 4시까지 아크릴과 수채화 워크숍이 진행된다. 참가자들은 다양한 미술재료를 직접 사용하며 실제 작업에 필요한 표현 방법을 익히게 된다.

강의와 워크숍에는 홍익대학교 대학원 색채 겸임교수를 역임한 이헌형 강사와 신한화구 차지은 과장이 참여한다. 신한화구는 프로그램 운영에 필요한 강의료와 실습재료를 지원하며, 모든 과정은 참가비 없이 진행된다.